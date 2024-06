Alessandro Errigo al corteo da Collegno a Rivoli per sollecitare il proseguimento dei lavori

Mancano 300 milioni per poter arrivare a Rivoli.

Si era concluso nell’agosto del 2023 lo scavo della galleria che congiunge la stazione di Fermi a Cascine Vica, della linea 1 della metropolitana di Torino ma mancano i treni. O meglio, mancano i soldi per terminare i lavori del prolungamento (circa 25 milioni), per i treni e 300 milioni per poter arrivare a Rivoli.

Così, oggi è partito da piazza della Concordia a Collegno un corteo di protesta che ha concluso il suo percorso ai Giardini Falcone a Cascine Vica.

Vi hanno preso parte, insieme al sindaco Francesco Casciano e ad Alessandro Errigo, in lista alle Amministrative dell’8 e 9 giugno per il posto da Sindaco a Rivoli; molti altri sindaci candidati della Zona Ovest di Torino con cittadini e amministratori.

“La Metro deve continuare”, così i numerosi partecipanti hanno inneggiato alla fine dei lavori.

Bisognerà però aspettare fino alla fine del 2025 - almeno così si spera.

“Per uscire dalla campagna elettorale bisogna essere concreti e chiedere a gran voce almeno i 25 milioni per finire i lavori a Cascine Vica, - afferma il candidato sindaco Alessandro Errigo - anche per rispettare i tanti commercianti e i disagi che i cittadini a ridosso dell’attestazione della Metropolitana di Cascine Vica stanno soffrendo da tempo. Nel frattempo sarà nostra premura non appena insediati, lavorare al miglioramento della viabilità per accogliere la Metropolitana e poi dedicarci al prolungamento fino a Rivoli“.

