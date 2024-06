L'appello al voto di Francesco Casciano, candidato alle elezioni regionali con il Partito Democratico [VIDEO]

Francesco Casciano, 55 anni, è un candidato con una solida esperienza alle spalle. Sposato e padre di tre figli, Casciano ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico e al volontariato, con un forte impegno nello scoutismo e nell'associazionismo socio-culturale e una lunga esperienza nella gestione dei servizi ambientali e di sviluppo industriale del territorio.

Come Sindaco di Collegno, la settima città del Piemonte e la prima tra i comuni non capoluogo per qualità della vita e efficienza dei servizi, Casciano ha promosso numerosi progetti innovativi e inclusivi.

Tra gli obiettivi principali, centrati, durante il suo mandato possiamo annoverare:

Il prolungamento della Metropolitana di Torino e la promozioni della mobilità sostenibile: ha migliorato significativamente i trasporti pubblici, la rete pedonale e ciclabile cittadina favorendo una mobilità integrata, attiva e intelligente.

Il recupero dell'Ex Ospedale Psichiatrico di Collegno: promuovendo la rigenerazione urbana con un polo universitario, scolastico e culturale.

Grandi progetti di rilancio dell'economia innovativa e circolare: con la Città dell'Aerospazio, il Chilometro Blu e gli Ecosistemi Metropolitani.

I servizi per gli anziani: ha implementato i servizi di invecchiamento attivo e assistenza.

Convivenza delle differenze e inclusione: chiusura del Campo Rom di Strada della Berlia

I Servizi educativi: raggiungendo l'offerta massima in Piemonte del 48% di posto di asilo nido.



Per maggiori informazioni CLICCA QUI