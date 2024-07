Torino fa di nuovo i conti con il maltempo: pioggia, vento forte, grandine e alberi caduti colpiscono la città

A Torino luglio è iniziato sotto il segno del maltempo, come i mesi precedenti. Una pioggia fortissima, accompagnata da vento e grandine, si sta abbattendo sulla zona nord della città, in modo particolare tra Vanchiglia, Vanchiglietta, Madonna del Pilone e Barriera di Milano. In corso Belgio 54 un albero è stato sradicato dal vento e dalle raffiche di acqua, abbattendosi sui fili del tram.

Ma situazioni critiche si segnalano anche dalle parti di Borgo Filadelfia e Pozzo Strada, visto che la perturbazione si è poi allargata alla zona sud ed ovest del capoluogo piemontese.

"Purtroppo quanto preannunciato è avvenuto: per fortuna nessuno si è fatto male" commenta la coordinatrice al Verde della 7 Marta Sara Inì, con riferimento alla mancata riqualificazione di corso Belgio e la sostituzione dei vecchi aceri. Problemi e alberi caduti anche in corso Brianza angolo via Oropa, con alcune vetture che ne hanno pagato le conseguenze, venendo travolte.

Richiesta dello stato di emergenza

E sul fronte del maltempo che tra sabato e domenica ha colpito le vallate del Torinese, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato la richiesta dello stato di emergenza destinato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro della Protezione civile Nello Musumeci e capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

In particolare è stato colpito il territorio dell’Alta Val Susa, Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana e Canavese, oltre al VCO. Dopo i sopralluoghi, è stata anche completata una prima stima degli interventi necessari per le somme urgenze e per il ripristino immediato dei danni provocati dalla perturbazione, che ammontano a circa 25 milioni di euro. Per avere un valore definitivo dei lavori è necessario attendere che il livello dei fiumi rientri per poter valutare l’erosione dei versanti e degli argini e avere un quadro completo della situazione. Incontro in Regione