ATT x sPAZIO211: dal 10 giugno al 25 settembre corsi estivi di scacchi, manga, sartoria fantastica e scrittura fantasy

Chi non ha mai sognato di dare scacco matto a un Grande Maestro? O di inventare storie degne di Hayao Miyazaki o di Tolkien? O, ancora, di disegnare i propri stessi abiti?



Proprio per rispondere a questi desideri, così diffusi tra le persone, ATT Impresa Sociale, in collaborazione con sPAZIO2011, organizza da giugno a settembre quattro corsi gratuiti, aperti a tutti e tenuti da insegnanti di alto livello, tre dei quali sono "ragazzi di ATT" con disabilità cognitiva o di tipo autistico.



Le attività si svolgeranno in due location, sPAZIO211, al civico 211 di via Cigna a Torino, e Cascina Fossata (via Fossata 123, Torino).



Dal 10 giugno al 23 settembre (ogni lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00) si terrà il laboratorio di scacchi, che prevede allenamenti pratici, sessioni interattive e supporto personalizzato per destreggiarsi al meglio tra pedoni e alfieri, torri e cavalli. Dall'11 giugno al 24 settembre (ogni martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00) si terrà il laboratorio di disegno manga, che permetterà di apprendere le tecniche più efficaci per realizzare personaggi e storie originali e convincenti. Dal 17 giugno al 23 settembre (ogni lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00) si terrà il laboratorio di sartoria fantastica, che insegnerà a realizzare in stoffa e tessuto ogni tipo di creazione. Dal 12 giugno al 25 settembre (ogni mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00) si terrà il laboratorio di scrittura fantasy, seguendo il quale sarà possibile imparare a creare con le parole e la scrittura mondi fantastici e fatati.



Tutti i laboratori, pienamente accessibili e inclusivi, sono a partecipazione gratuita previa prenotazione e osserveranno una pausa per ferie dal 30 luglio al 16 settembre.



Informazioni e prenotazioni via email all'indirizzo info@attimpresasociale.it o chiamando il 351 958 9219.



ATT Impresa Sociale collabora con sPAZIO2011 e Bagni Pubblici di via Agliè anche gestendo, in occasione di "sPAZIO211 Open Air", l'aula studio, il co-working, l'attività di book-crossing, il servizio bar e il parcheggio custodito per bici e monopattini: appuntamento tra il 10 e il 28 giugno e tra il 22 luglio e il 9 agosto.



ATT Srl è un'impresa sociale nata dalla volontà di un gruppo di amici determinati che si proponevano un obiettivo preciso, quello di garantire l’inclusione e la crescita personale dei ragazzi con autismo attraverso un'esperienza formativa nell'ambito della ristorazione. La storia dell’impresa è una storia di impegno e perseveranza che, grazie al coinvolgimento di numerosi istituti scolastici, ha dimostrato la capacità di sensibilizzazione oggi anche di tanti cittadini.