Violenza tra le corsie d'ospedale: uomo entra e dà in escandescenze. Spacca tutto e aggredisce una guardia giurata

Nel corso della nottata appena passata, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un cinquantenne, già noto alle forze di polizia, senza fissa dimora, che era entrato al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano e, in stato di agitazione, si è messo a danneggiare alcune delle strutture presenti lì.



Non pago, ha anche aggredito la guardia giurata in servizio all’ospedale in quel momento. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima.