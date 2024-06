Format Progetti Abitativi: quando l’arredo di alta gamma è una questione di famiglia

In principio fu una sedia, o meglio, delle sedie. Era il 1960 quando Osvaldo Spinello fondatore di Mobili Spinello - iniziò a produrne serialmente per il mercato torinese nella stessa sede all’interno del parco naturale di Stupinigi che oggi, dopo oltre sessant’anni, vede i suoi figli e i suoi nipoti tra i leader del territorio nel settore dell’arredamento di alta gamma.

Per gli Spinello, infatti, l’arredo è sempre stato una questione di famiglia. Una vocazione che da nonno Osvaldo è passata prima ai figli Mauro e Claudio, per poi essere tramandata ai nipoti Gabriele ed Elisa. Tre generazioni che insieme hanno costruito un nuovo modo di intendere l’arredamento di alto livello, con brand di rilievo internazionale per un racconto coinvolgente del Made in Italy e con una progettazione inclusiva, capace di adeguarsi al mercato e alle esigenze dei suoi clienti. Da qui il nome Format Progetti Abitativi , oggetto del rinnovamento del brand nel 2017 quando diventò la ragione sociale a sostituzione di Mobili Spinello.

“In un periodo storico in cui le sorti delle piccole e medie imprese erano incerte, abbiamo voluto dare una sterzata per provare a cambiare direzione - commenta Claudio Spinello, Direttore Creativo di Format Progetti Abitativi. All’epoca è stata una scelta ardita ma decisamente importante, perché ci ha permesso di prendere una posizione e di affermarci per ciò che siamo: non un semplice negozio di mobili ma il partner ideale per progettare interi spazi con cura delle forme e nella celebrazione del Made in Italy.”

Cattelan, LAGO, Poliform, Riflessi, Kartell, Talenti e altri quaranta brand di fama mondiale che arricchiscono lo showroom da oltre 3.000 metri quadrati di via Tetti Valfrè 1 ad Orbassano. Uno spazio unico nel suo genere in cui ogni ambiente viene immaginato nella sua interezza e complessità secondo progetti abitativi, appunto, che siano in grado di legare in maniera armoniosa spazi che troppo spesso vengono considerati solo singolarmente. In questo modo tutti i complementi d’arredo vengono valorizzati andando oltre la concezione tradizionale di salone espositivo.

Ma innovazione e ricercatezza sono direttrici che proseguono anche al di fuori delle porte di Format Progetti Abitativi: da un’intuizione della famiglia Spinello infatti, nel 2013 inizia a muovere i primi passi il concept di Format Space: una struttura tecnologica e immersa nel verde capace di farsi polo innovativo di eccellenze italiane. Al suo interno, lo spazio racchiude quattro prestigiose realtà legate da creatività, design, arredamento e ristorazione che raccontano l’eccellenza del Made in Italy. Casa Format è il ristorante hotel diventato punto di riferimento per gli amanti del cibo KM0 e della sostenibilità ambientale. La sua struttura è stata progettata dall'archistar Carlo Colombo ed è totalmente ecosostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all'uso di pannelli fotovoltaici e al riciclo delle acque. Inoltre un orto biologico di circa 2.000 metri quadrati dà la possibilità di toccare con mano tutti gli ingredienti protagonisti dei piatti creati da chef Igor Macchia. Ci sono poi SP144, una pizzeria gourmet dagli accostamenti inconsueti ma equilibrati, Format Home, player specializzato in ristrutturazioni e interventi di home lifting, l’agenzia di comunicazione Simpol e chiaramente Format Progetti Abitativi, eletto negozio innovativo dell’anno nel 2018 dalla rivista Ambiente Cucina, che oltre allo showroom fisico offre un touchpoint digitale intuitivo per gli acquisti online.

“Questo e-shop rappresenta il futuro della nostra azienda - commenta Elisa Spinello, Responsabile dell’online store di Format Progetti Abitativi. Il rapporto one to one con il cliente è ciò che più ci appaga, ma tramite lo store online oggi abbiamo uno strumento che ci permette di diffondere la nostra filosofia e il Made in Italy in tutto il mondo. Inoltre, poter interagire con l’estero - confrontandosi con gusti, tradizioni e canoni differenti - rende tutto molto sfidante, obbligandoci ad alzare il tiro dei nostri obiettivi.”

Oggi l’export vale per l’azienda il 40% degli ordini e il 50% del fatturato totale e le persone impiegate sono 16. “Il trend di crescita che stiamo vivendo negli ultimi anni, tra gli altri fattori, è sicuramente figlio del lavoro delle persone che ogni giorno fanno Format Progetti Abitativi continua Elisa Spinello. Questa impresa nasce come familiare, e anche oggi - a prescindere dal cognome di ognuno - continua ad esserlo nella dedizione di chi ci sta accompagnando in questo viaggio”.