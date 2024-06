Lamat, nuovi laboratori analisi e centro prelievi a Collegno

Lamat uno dei più grandi laboratori analisi piemontesi, con oltre 1 milione di analisi processati in un anno, cambia sede e si allarga nella nuova struttura di via Richard Oriente 20 a Collegno, a pochi metri dal terminal della Metro di Fermi a Borgata Paradiso. Il Direttore Sanitario Michele Silvestro è sicuro dell'investimento: "con il Covid siamo cresciuti esponenzialmente nel processare analisi e la nostra tradizionale attenzione alla qualità unita a moderne tecnologie ci rende una realtà molto affidabile in campo sanitario. Avevamo bisogno di una location comoda per i nostri dipendenti e Fermi è servitissima da Metro e mezzi pubblici, vicina alla rete autostradale, insomma il posto giusto per la nuova LAMAT dopo 50 anni di Torino".



Accolti dalla Giunta collegnese, taglio del nastro beneaugurale, con circa 50 persone impiegate tra dipendenti e consulenti, LAMAT ha aperto al pubblico anche il Centro Prelievi accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale disponibile e aperto per i cittadini. Il sindaco Francesco Casciano ha sottolineato: "Collegno si conferma una città attrattiva per investimenti. In questo caso abbiamo una realtà che è anche presidio sanitario per i cittadini con una storica specializzazione a seguire con alta professionalità soggetti fragili, anziani, bambini e disabili, direi un altro prezioso tassello per una città con un altissimo livello di servizi accessibili e di qualità".