Convocata la terza seduta dell'anno del Consiglio metropolitano

Il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha convocato per giovedì 13 giugno alle 15 in videoconferenza la terza seduta del Consiglio metropolitano nel 2024. All’ordine del giorno vi sono una serie di lavori eseguiti con procedura di somma urgenza, a seguito di eventi meteorologici avvenuti nei mesi di aprile e maggio, per la messa in sicurezza delle Strade Provinciali 23 e 215 del Sestriere e per il ripristino di muri di controripa sulle Provinciali 73 della Serra e 54 di Cuceglio. Il Consiglio discuterà inoltre la proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio.