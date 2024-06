La prevendita di 99Bitcoins raggiunge i 2 milioni di dollari e si candida ad essere una delle principali crypto del futuro

Il mercato crypto ospita diversi ecosistemi in grado di offrire ricompense crypto agli utenti. La maggior parte di questi, sono basati su dinamiche play to earn, tuttavia questa meccanica ha subito diverse evoluzioni nel tempo.

In particolare, la piattaforma di apprendimento 99Bitcoins ha introdotto un nuovo modello chiamato “Learn to Earn”, che consente agli utenti di ottenere ricompense in 99BTC.

Pertanto, i token assumono un ruolo centrale nell’ecosistema, offrendo un servizio molto utile a qualsiasi tipologia di utente. Quindi, con il lancio ufficiale del token, l’incremento della domanda di mercato potrebbe produrre un aumento consistente dei margini di profitto dei primi investitori.

ALLA PREVENDITA DI 99BITCOINS

Panoramica sul progetto 99Bitcoins

99Bitcoins (99BTC) è un nuovo progetto di educazione crittografica su Ethereum che sta guadagnando popolarità tra i trader. Con il modello "Learn-to-Earn", 99Bitcoins premia gli utenti con criptovalute per l'apprendimento e il miglioramento delle loro competenze crittografiche.

Gli utenti possono guadagnare token 99BTC completando corsi e partecipando a quiz, incentivando così l'espansione continua delle loro conoscenze.

La piattaforma offre anche accesso a corsi avanzati, webinar esclusivi con analisti professionisti, gruppi di community riservati ai membri e segnali di trading curati, rendendola una soluzione educativa completa nel panorama delle criptovalute. Questa proposta unica ha attirato l'attenzione di un vasto pubblico, con oltre 3.000 membri attivi nel canale Telegram del progetto.

Il progetto 99Bitcoins ha ottenuto un audit di sicurezza da SolidProof e vanta una base di oltre 700.000 utenti, dimostrando un forte potenziale di crescita nell'industria delle dApp sulla blockchain di Bitcoin e nell'ecosistema di ricompense Learn-to-Earn. Questi fattori combinati rendono 99Bitcoins un investimento interessante per chi desidera entrare nel mondo delle criptovalute con un progetto innovativo e promettente.

La fase di prevendita di 99BTC ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari da investitori interessati ad entrare in anticipo. Durante la prevendita, il token è venduto a $ 0,00108 ciascuno, ma il prezzo aumenterà con il progredire delle fasi.

Un ulteriore incentivo per gli investitori è il sistema di staking di 99Bitcoins, che offre rendimenti annuali attualmente fissati al 1.377%. Tuttavia, questi rendimenti diminuiranno man mano che più token verranno messi in staking.

Il progetto ha piani ambiziosi, come la migrazione del token 99BTC dallo standard ERC-20 sulla blockchain di Ethereum al nuovo standard BRC-20 sulla blockchain di Bitcoin. Questa transizione mira a migliorare la sicurezza e a integrare 99BTC nell'emergente economia dei token su Bitcoin, dimostrando un pensiero innovativo che distingue 99Bitcoins Token dalla concorrenza.

Anche gli influencer del settore delle criptovalute hanno iniziato a sostenere il progetto. Infatti, questo progetto ha assunto una grande visibilità sui principali social network. Di seguito è disponibile una video-recensione di un esperto crypto italiano.

Tra airdrop, pianificate quotazioni sugli exchange e prospettive di migrazione cross-chain, il team di sviluppo di 99Bitcoins si sta preparando a rivoluzionare il campo dell'educazione crittografica, promettendo di lasciare un segno significativo nel settore nel prossimo futuro.

Per altre informazioni su 99BTC, leggi anche “Previsioni 99Bitcoins”.

Come comprare 99Bitcoins

Per acquistare 99Bitcoins (99BTC), è possibile utilizzare ETH, USDT o valuta fiat tramite un wallet crypto come MetaMask. Per iniziare, è necessario scaricare e installare MetaMask dal sito ufficiale e seguire le istruzioni per l'installazione. Dopo l'installazione, si deve aprire MetaMask, accettare i Termini di Uso, creare un nuovo wallet inserendo una password sicura e proteggere il wallet con una frase di recupero segreta.

Successivamente, si deve visitare il sito ufficiale di prevendita di 99Bitcoins, inserire la quantità di 99BTC che si desidera acquistare e cliccare su 'Connetti Wallet'. Una volta selezionato il wallet, sarà possibile confermare l'operazione.

Al termine della prevendita, sarà possibile riscattare i token acquistati ed, eventualmente, quelli ottenuti tramite lo staking.

Secondo i principali analisti del mercato, 99BTC potrebbe subire un incremento considerevole dopo il lancio ufficiale, così com’è accaduto ad altre crypto presale di successo.

Infatti, il listing sui principali exchange del mercato aumenterà la visibilità e l’accessibilità del progetto, rendendolo virale sul web. Inoltre, il bridge verso BRC-20 connetterà in maniera più accentuata l'andamento di questa crypto con quello di BTC, ormai proiettato verso una crescita considerevole nei prossimi anni.

VAI ALLA PREVENDITA DI 99BITCOINS