A Moncalieri pronta a partire l'estate di Piazza Ragazzabile

Sono finite le scuole e a Moncalieri i ragazzi più volenterosi sono pronti a rimettersi in gioco con Piazza Ragazzabile, il cantiere estivo ecologico riservato ai giovani tra i 14 e i 18 anni.

Dal 17 giugno al 5 luglio

Dal 17 giugno (e fino al 5 luglio) tutte le mattine dal lunedì al venerdì, gruppi di adolescenti in sella alle loro bici e armati di pennelli, guanti e carta vetrata, andranno in giro per Moncalieri a caccia di luoghi da abbellire, colorare e restaurare.

“Negli ultimi anni i ragazzi e le ragazze hanno mostrato interesse e attenzione rispetto alle tematiche ambientali. Piazza Ragazzabile è un’occasione per prendersi cura dell’ambiente, conoscere nuove persone e fare squadra", ha detto il ViceSindaco Davide Guida, lanciando l'iniziativa per l'estate 2024.

Aree verdi e spazi pubblici

Un’attività di riqualificazione urbana che vede al centro le nuove generazioni, alle quali viene data la possibilità di scegliere che volto dare alla propria città, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda 2030 e le direttive del Next Generation EU. Piazza Ragazzabile prevede attività di pulizia di aree verdi e spazi pubblici, recupero di elementi di arredo e laboratori su tematiche ambientali. Per i partecipanti è previsto un rimborso spese, perché nessuno impegno può essere sempre e solo gratuito.

Queste sono le ultime ore per potersi iscrivere, il termine scade l’11 giugno sul sito www.moncalierigiovane.it