Europee 2024, a Torino è il Pd il primo partito: superati i centomila voti e sfiorato il 30%

A Torino il voto per le Europee ha visto il Pd come primo partito

Torino sorprende tutti. E in un momento storico in cui le urne svelano un orientamento che guarda sempre di più a destra, il risultato delle Europee premia il Partito Democratico, che si afferma come primo partito in città. Oltre 100mila voti Superata la soglia dei centomila voti (100.096, per la precisione), il Pd ha raggiungo il 29,84% dei voti, lasciandosi alle spalle, anche con un certo distacco, il partito di Fratelli d'Italia, che con 73.787 voti arriva al 22%.

Sorprende anche il terzo posto per Alleanza Verdi e Sinistra, che con 39.283 voti si piazza all'11,71% e si mette alle spalle partiti come il Movimento 5 stelle (29.826 voti e 8,89%), Forza Italia-Noi moderati -Ppe (27.686 e 8,25%) e la Lega Salvini Premier, che con poco più di 19mila voti non supera il 5,69%.

Più indietro forze come Stati Uniti d'Europa (17.519 voti e 5,22%), Azione - Siamo Europei (13.949 e 4,16%), Pace terra dignità (9.747 voti e 2,91%) e Libertà (2.998 voti e 0,89%).