A Torino 4 nuove pensiline bus "green" con piante e pavimentazioni anti-sole

Quattro nuove fermate del trasporto pubblico diventeranno 'green' grazie alla sponsorizzazione Nitto, Title Partner delle Atp Finals dello scorso anno. La Giunta comunale, su proposta dell'assessora alla Transizione Ecologica e Digitale Chiara Foglietta, ha approvato questa mattina il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento.

I lavori

I lavori prevedono la sostituzione delle pavimentazioni esistenti, con altre nuove che riflettono i raggi del sole. L'intervento interesserà anche il verde circostante, che verrà riqualificato, e le pensiline, sulle quali verrà realizzata una copertura di sedum. Rispetto a quelle attuali, le pensiline green saranno infatti più fresche e più belle.

I costi

La spesa per la realizzazione delle 4 fermate - 2 in corso Galileo Ferraris, 1 in corso Dante e 1 in corso Siracusa - è di 60mila euro. Altri 40mila della sponsorizzazione Nitto sono stati utilizzati per il rimboschimento del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (lato Pala Alpitour) con la messa a dimora lo scorso novembre di 50 nuovi alberi (tigli, bagolari, parotie e un platano). L'iniziativa, copre anche i costi della manutenzione dei nuovi alberi per i prossimi due anni.

"La riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico, al pari dei lavori già realizzati, in corso e in programma su diversi parcheggi cittadini, contribuiranno a ridurre gli effetti delle isole di calore e delle piogge intense, restituendo spazi urbani più gradevoli e vivibili" commenta l'assessora Foglietta.