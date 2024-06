Ruba un cellulare a bordo del bus 18: la vittima scende e chiama i carabinieri. Arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Salvario per "furto con destrezza". L'uomo, a bordo del bus lungo la linea 18, ha rubato un telefono cellulare ad un cittadino bengalese.



La vittima non si è persa d'animo e una volta scesa dal bus, ha fermato una pattuglia dei militari che stava transitando in quel momento. Gli uomini delle forze dell'ordine, raccolta la descrizione del ladro, si sono immediatamente attivati nelle ricerche.



Il soggetto è stato individuato e bloccato in via Belfiore. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto il telefono cellulare e restituito al legittimo proprietario. L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino.