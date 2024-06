Villa Porticciolo di Rapallo e Savini Momenti d'Autore: una nuova partnership per eventi indimenticabili

L’estate 2024, in procinto di arrivare, vede nascere una nuova alleanza volta a regalare momenti da sogno ed esperienze memorabili. È quella tra Savini Momenti d’Autore, la divisione Eventi del celebre e storico ristorante milanese Savini 1867, e Villa Porticciolo, splendida location sul Lungomare di Rapallo che incarna la perfetta unione tra storia e modernità, affacciata sul Golfo di Portofino e gestita dal rinomato gruppo Sangiovanni, attivo nel settore immobiliare, turistico e ricettivo.

Il calendario eventi organizzati e gestiti da Villa Porticciolo, dunque, si arricchirà con alcune nuove proposte firmate Savini Momenti d’Autore, a disposizione di tutti coloro che desiderano celebrare le loro ricorrenze speciali nella splendida cornice del Golfo del Tigullio. Anniversari, compleanni, feste di Laurea o perché no, matrimoni last minute, potranno beneficiare delle competenze del team di esperti di Savini Momenti d’Autore, una garanzia di estrema qualità e attenzione ad ogni minimo dettaglio.

“Savini Momenti d'Autore nasce per portare l’expertise e il savoir faire nella creazione di eventi di lusso e nell’ideazione di esperienze culinarie anche al di fuori dalle mura del Savini 1867, incastonato come una pietra preziosa nella splendida cornice della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano”, spiega Sebastian Gatto, CEO di Savini Group. “Rappresenta molto più di un servizio di eventi di lusso, è un viaggio nell'arte di rendere ogni occasione un momento indimenticabile. Il nostro obiettivo è creare eventi che siano non solo momenti da ricordare, ma esperienze che toccano l'anima e che possono lasciare un segno indelebile nel cuore dei nostri clienti”.

Grazie all'approccio di "Savini Momenti d'Autore", ogni evento diventa un'esperienza distintiva, ricca di raffinatezza e attenzione ai dettagli. La brigata di chef esperti crea piatti raffinati, che rappresentano la tradizione culinaria italiana con una selezione accurata di ingredienti, presentati con maestria artistica. Nell'arte dell'intrattenimento, Savini Momenti d'Autore si distingue per la sua dedizione all'eleganza e al coinvolgimento sensoriale, collaborando con artisti, musicisti, attori e talenti vari per creare spettacoli sofisticati, in grado di catturare l’attenzione e stimolare un’emozione. Le location sono scelte per il loro fascino e la loro atmosfera unica: castelli, ville storiche e residenze di prestigio diventano lo sfondo perfetto per celebrare momenti speciali.

Originaria del 1700, tutelata dalle Belle Arti, Villa Porticciolo ha visto passare nei secoli tra i più illustri personaggi della storia, tra cui Ernest Hemingway, Sigmund Freud, Vasilij Kandinskij. Grazie ad un attento restauro conservativo, portato avanti negli ultimi anni dal Gruppo Sangiovanni, la Villa sta ritrovando il suo splendore.

“Il connubio tra passato e presente conferisce a Villa Porticciolo un'atmosfera unica, capace di catturare l'immaginazione dei visitatori e di offrire loro un'esperienza indimenticabile”, dichiara il presidente del Gruppo, Francesco Sangiovanni, che insieme ai fratelli Maria Rosaria e Domenico ha ridato vita alle più prestigiose strutture ricettive della città ruentina.

Savini Momenti d’Autore si occuperà della proposta culinaria e del servizio di sala, ideando nuovi menù a firma Savini e mise en place studiate ad hoc, non solo per eventi privati. Saranno infatti organizzate una serie di “Experiences”aperte al pubblico, la prima delle quali si svolgerà dall’1 al 3 luglio in occasione delle “Feste di Luglio”, che illuminano i cieli di Rapallo con spettacoli pirotecnici tra i più stupefacenti ed emozionanti d’Italia. Villa Porticciolo e Savini Momenti d’Autore accoglieranno i loro ospiti per una “Cena coi Fuochi”, che potranno essere ammirati dalla Terrazza della Villa.

Un primo, imperdibile appuntamento che nelle intenzioni dei due partner vuole essere solo il primo step di una collaborazione prestigiosa e duratura, volta a regalare a tutti gli ospiti emozioni davvero indimenticabili. https://savinimomentidautore.it/villa-porticciolo/