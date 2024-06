Manca la corrente in piazza della Repubblica: deviate le linee tram 3 e 16

Tram 3 e 16 deviati circa un'ora per mancanza di corrente in piazza della Repubblica. A partire dalle 11 di questa mattina Gtt ha dovuto modificare il tracciato delle due linee per assenza di luce nel cuore di Porta Palazzo.

Le deviazioni

Sul posto è intervenuta l'assistenza tecnica di Gtt e la Polizia Municipale. La linea 3 è deviata in direzione corso Tortona da via Bertola per via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso regolare.

La linea 16 CD passa invece da corso Regina Margherita per via Milano, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio, percorso regolare.