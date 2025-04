Con 250 banchi e 120 equini, Pinerolo torna in sella

Banchi, degustazioni e spettacolo, domani, domenica 27 aprile, a Pinerolo per la ‘Fiera di Primavera’. Corso Torino si animerà con oltre 250 banchi, largo Lequio accoglie da ieri il Rolling Truck Street Food Festival, mentre piazza Roma ospiterà ‘Fiori e Primizie - Terre da Tastè’, dove sarà possibile conoscere l’identità del territorio, degustando prodotti agricoli locali come miele, liquori e piccoli frutti.

In piazza Terzo Alpini non mancheranno le attività per bambini e ragazzi, con giostre e attrazioni adatte a tutte le età.

Tra gli eventi di punta spicca la terza edizione di ‘Pinerolo in Sella’ che si terrà in piazza D’Armi dalle 10 alle 19, dove i grandi protagonisti saranno i cavalli.

La piazza ospiterà oltre 120 equini e numerosi circoli ippici, che si alterneranno in esercizi e prove di abilità.

Si potrà ammirare la sfilata di pony Falabella provenienti dal Circolo Ippico Antares e conoscere i ‘Butteri della Maremma’, provenienti da Tuscania con i loro cavalli maremmani, pronti a raccontare usi e costumi attraverso numerose dimostrazioni.

L’evento ospiterà anche ‘Le frecce nel tempo’, uno spettacolo di arcieri a cavallo dove i protagonisti saranno giovani allievi di varie regioni italiane, inoltre ci saranno anche aree dedicate all’ippoterapia e alla conoscenza del mondo equestre.

Ma la manifestazione prevede spazio anche per gli appassionati di musica e collezionismo con la Mostra Mercato della Carta e del Vinile in piazza Duomo, mentre gli amanti della fotografia potranno recarsi all’esposizione sullo studio della luce di Caravaggio a Nodo Concept Space.

La vasta offerta culturale propone anche una visita al Museo di Scienze Naturali, o alla Pinacoteca e al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, che saranno aperti durante l’intero weekend.

Per saperne di più consultare l’intero programma sulla pagina Facebook Città di Pinerolo.