Scuola: dalla Cina al Brasile, 15 studenti in partenza con le borse di Fondazione CRT e Intercultura

Sette studenti sono del Torinese: Eleonora, dell’Istituto Scolastico Martinetti di Caluso, seguirà un programma annuale in Polonia; Alice, Istituto Scolastico Umberto I di Torino, passerà sei mesi in Germania; Paolo, anche lui dell’Istituto Scolastico Umberto I, partirà alla volta del Brasile per tre mesi; Marco, Istituto Scolastico Peano di Torino, trascorrerà un anno in Cina; poi c’è Riccardo, Istituto Scolastico Majorana di Grugliasco, che vivrà un anno in Honduras; Mirko, Istituto Scolastico Santorre Di Santarosa di Torino, che volerà per un anno in Argentina e Chiara, Istituto Scolastico Amaldi – Sraffa di Orbassano, che starà sei mesi in Thailandia.