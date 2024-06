Oscar Bielli termina il mandato da Governatore del distretto Lions 108ia3 (Foto e Video)

Si è svolta la scorsa domenica 16 giugno 2024 in un noto hotel di Marene, una giornata conviviale organizzata dal Lions Club Bra Host, per portare i saluti di fine mandato al governatore distrettuale uscente, Oscar Bielli.

L’evento è stato anche l’occasione, da parte del governatore, per consegnare a diversi dei tanti membri Lions e ad alcuni club, i riconoscimenti per l’impegno svolto in favore dell’associazione soprattutto con azioni a favore delle persone più deboli e fragili.

Tra questi la prestigiosa onorificenza Melvin Jones Fellowship, che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario, ma anche il District Governor Appreciation, riconoscimento che viene conferito dal Governatore Distrettuale a sua discrezione a quei Lions che si siano particolarmente distinti in un'attività di servizio durante il suo anno, piuttosto che il riconoscimento Costruttore di Solidarietà, non ultima la patch ideata e voluta dallo stesso Bielli come riconoscimento per alcuni soci e club del suo distretto: Club da Oscar.

Al termine delle varie cerimonie di consegna dei riconoscimenti e onorificenze, a ricevere regali è stato lo stesso Oscar Bielli, tra applausi e congratulazioni da parte di tutti i presenti.

Il governatore Bielli, a fine evento, dopo aver ringraziato tutti i presenti per l’impegno profuso in questo anno e per la collaborazione ricevuta, a voluto chiudere salutando a modo suo gli astanti, improvvisandosi cantante eseguendo, per altro ottimamente, la famosa “Io vagabondo”, brano storico dei Nomadi.