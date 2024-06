Torino si prepara a celebrare la festa della Consolata

Domani a Torino, giovedì 20 giugno, Festa solenne della Consolata: il quadro della Madonna Consolata sarà collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario, segno che la Consolata accoglie quanti vengono a fare festa per Lei e con Lei.

In giornata Sante Messe alle ore 6.30, 8, 9.30, 11 (celebrata da Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, e a cui fa seguito, alle ore 12, la Supplica), 12.30, 16, 18 e subito dopo il termine della processione; alle 17.15 Santo Rosario.

Alle ore 20.30, presieduta dall’Arcivescovo di Torino Mons. Roberto Repole, la solenne processione con la statua della Consolata per le vie del centro storico: da via Consolata per piazza Arbarello, via Consolata, corso Siccardi, via Santa Maria, via Monte di Pietà, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, piazza della Repubblica/Porta Palazzo, piazza Emanuele Filiberto, via Giulio e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale.

Diretta tv delle Sante Messe sul canale Youtube del Santuario della Consolata e tutte le info sul sito internet www.laconsolata.org.