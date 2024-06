Femtolasik: come funziona la rivoluzionaria tecnica per dire addio agli occhiali?

In tutto il mondo milioni di persone affrontano quotidianamente la sfida dei difetti visivi: miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia hanno la capacità di condizionare negativamente la vita di tutti i giorni e spesso possono diventare limitanti e difficili da gestire. Fortunatamente, la tecnologia medica ha fatto passi da gigante, offrendo soluzioni sempre più efficaci e meno invasive per la risoluzione delle principali problematiche che affliggono la vista.

Un ruolo fondamentale in questo campo è svolto dal Gruppo Refrattivo Italiano, un centro di eccellenza in oftalmologia. Dotato della migliore attrezzatura diagnostica e chirurgica, il Gruppo Refrattivo Italiano offre un'assistenza di altissimo livello. Il team è composto da medici chirurghi altamente qualificati che supportano i pazienti nella scelta del trattamento più adatto alle loro esigenze, valutando attentamente lo stato di salute e offrendo soluzioni personalizzate.

Il Gruppo Refrattivo Italiano si distingue per il suo impegno nella ricerca e nell'adozione delle più recenti innovazioni tecnologiche in oftalmologia. Questo approccio permette di trattare una vasta gamma di difetti visivi, tra cui miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, con risultati altamente affidabili e stabili nel tempo. Grazie alla precisione e all'efficacia delle tecniche utilizzate, il centro offre ai pazienti la possibilità di migliorare significativamente la loro qualità della vita, riducendo o eliminando la necessità di indossare occhiali o lenti a contatto. Tra queste, la tecnica Femtolasik si distingue come una delle più rivoluzionarie per la correzione permanente dei difetti visivi. Ma in cosa consiste e quali sono i vantaggi?

La Femto-lasik è una procedura laser avanzata che permette di correggere vari difetti visivi in pochi secondi. Si avvale di due diverse tipologie di laser: il laser a femtosecondi e il laser ad eccimeri. Il processo inizia con il laser a femtosecondi, che crea un sottile flap sulla superficie della cornea. Questo flap viene poi sollevato per consentire al laser ad eccimeri di rimodellare la cornea, correggendo così il difetto visivo. Al termine della procedura, il flap viene riposizionato e la guarigione inizia immediatamente, con un rapido recupero della vista.

Questa innovativa tecnica è in grado di correggere efficacemente:

· Miopia

· Ipermetropia

· Astigmatismo

· Presbiopia

Anche nei casi in cui questi difetti siano combinati, la procedura si dimostra altamente efficiente, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti.

La tecnica Femto-lasik offre numerosi vantaggi rispetto ad altre procedure correttive. Innanzitutto, è estremamente sicura e indolore e il recupero visivo è immediato, permettendo ai pazienti di tornare alle loro attività quotidiane in brevissimo tempo. Inoltre, la precisione del laser a femtosecondi, che opera a livello di micron, garantisce risultati altamente affidabili e stabili nel tempo.

La procedura Femto-lasik è strutturata in diverse fasi per garantire il massimo comfort e sicurezza del paziente.

Dopo una prima fase di accoglienza, in cui il paziente riceve tutte le informazioni necessarie e firma il consenso informato, vengono effettuati eventuali esami di routine per verificare l'idoneità alla procedura. Segue la preparazione all’intervento, nell’apposita sala: il paziente si toglie gli occhiali e vengono instillate delle gocce di collirio anestetico. Successivamente, il paziente viene accompagnato in Sala Laser. Il trattamento dura circa 20 minuti e viene eseguito con anestesia locale tramite collirio: una volta terminato il paziente trascorre qualche minuto in una sala relax. Qui avviene una visita di controllo e vengono fornite istruzioni sulla terapia da seguire a casa. Una volta a casa, è importante riposarsi per qualche ora e seguire le indicazioni mediche per ottimizzare il recupero visivo. Il giorno successivo, nella maggior parte dei casi, è possibile riprendere le normali attività, inclusi lavoro e guida.

Rispetto alla PRK, la Femto-lasik offre innumerevoli vantaggi. È completamente indolore e consente un recupero visivo quasi immediato. Inoltre, permette di trattare un ampio range di difetti visivi, anche combinati, con una precisione ineguagliabile grazie al laser a femtosecondi.

In conclusione, la tecnica Femto-lasik rappresenta una soluzione innovativa e altamente efficace per chi desidera dire addio agli occhiali e godere di una visione chiara e nitida. Grazie alla sua sicurezza, rapidità e precisione, è diventata una delle tecniche più apprezzate e richieste nel campo della chirurgia refrattiva.