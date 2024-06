Novakid stila la classifica delle 6 parole più cercate su Google dopo l’uscita di “The Tortured Poets Department” di Taylor Swift

Manca meno di un mese all’arrivo in Italia di Taylor Swift con il suo attesissimo “The Eras Tour” partito lo scorso 9 maggio a Parigi: i prossimi 13 e 14 luglio, infatti, l’iconico stadio di San Siro a Milano ospiterà le uniche due tappe italiane della superstar mondiale.

Grande protagonista della performance sarà l’ultimo album della star, “The Tortured Poets Department”, uscito lo scorso aprile e i cui testi particolarmente ricercati sembrano aver dato non poche difficoltà ai fans impegnati nella traduzione e interpretazione delle canzoni della loro beniamina.

Prendendo come riferimento la data di uscita dell’album, il 19 aprile 2024, la scuola di inglese online Novakid – specializzata nella fascia di età 4-12 anni - ha analizzato i trend di Google legati alla ricerca delle parole presenti all’interno dei testi. I risultati hanno permesso di realizzare una vera e propria classifica che individua le 6 parole più ricercate, quelle che maggiormente hanno generato confusione o difficoltà di interpretazione tra i fan europei.

Il metodo di analisi

Gli esperti di Novakid hanno preso ogni canzone dell’album selezionando le parole o le frasi più difficili (anche per una persona madrelingua inglese) e parallelamente hanno controllato anche le tendenze di Google (durante il fine settimana). I risultati sono stati sorprendenti: le ricerche su Google delle espressioni selezionate sono salite alle stelle in tutto il mondo e hanno consentito agli esperti di eseguire una top list che riportiamo qui di seguito con la relativa traduzione e spiegazione a cura di Adrienne Landry, direttore didattico di Novakid. (Qui sono disponibili le infografiche di Novakid).

Alchemy, Track #15 - The Alchemy

Il testo che ha generato più confusione all'interno dell’Album è The Alchemy: dopo l'uscita i dati di Google Trends hanno rivelato che le ricerche per “Alchemy” sono salite a 100 in termini di interesse. Questa è stata ritenuta la parola più complessa dell'ultimo album di Taylor Swift, con un totale di oltre 272.000 ricerche mensili medie globali. Adrienne Landry, responsabile didattico di Novakid, ha spiegato: “L'alchimia è un processo apparentemente magico di trasformazione, creazione o combinazione. I sinonimi includono trasmutazione, magia e stregoneria. "La parola ‘alchimia’ deriva dall'arabo ‘al-kīmiyā’, che deriva dal greco ‘khēmeia’ o ‘khēmia’. Queste parole greche si riferivano all'arte di trasformare le sostanze, come ad esempio trasformare i metalli comuni in oro.

“Le origini dell'alchimia risalgono all'antico Egitto e alla Grecia, e si sviluppò ulteriormente nel mondo islamico e nell'Europa medievale, fondendo elementi di chimica, filosofia e misticismo”.

Beam up, Track #4 - Down Bad

Con appena 200 ricerche medie globali per l’espressione “beam up”, Down Bad è stato il secondo testo più complesso di tutto l’album. Landry ha dichiarato: “Beam up è un'espressione resa popolare dalla serie televisiva di fantascienza Star Trek. Si riferisce al processo di teletrasporto utilizzato nello show, sia che si tratti di spostare qualcuno o qualcosa smaterializzandolo in un altro luogo. Tra i sinonimi legati a teletrasportare ci sono elevare, sollevare, sollevare, innalzare e salire".

Cinephile, Track #12 – loml

Con oltre 17k ricerche mensili medie globali per “cinephile”, questa è la terza parola più difficile dell’Album. Spiega Landry “cinefilo indica una persona che ama ed è appassionata di film. Il termine è entrato nella lingua inglese solo a metà del XX secolo e deriva originariamente dalla parola francese 'cinéphile', che combina 'ciné', l'abbreviazione di cinema, con '-phile', un suffisso derivato dalla parola greca 'philos' - amare o appassionarsi".

Soliloquies, Track #6 - But Daddy I Love Him

Con oltre 7,8k ricerche mensili medie globali per “Soliloquies”, Novakid ha rilevato che questa è la quinta parola più difficile per i fans all'interno dell’Album.

Adrienne Landry spiega: “Il soliloquio è un espediente letterario comunemente usato nel teatro, in cui un personaggio parla a se stesso, esprimendo ad alta voce i propri pensieri e sentimenti.

"Questa tecnica permette al pubblico di conoscere i pensieri più intimi, le motivazioni e i conflitti del personaggio, che potrebbero non essere rivelati attraverso il dialogo con gli altri personaggi. I soliloqui sono particolarmente associati alle opere di William Shakespeare".

Sanctimoniously, Track #6 - But Daddy I Love Him

Non sorprende che per scoprire il significato di “sanctimoniously”, una parola della fine del XVI secolo, i fans si siano rivolti a Google. Con appena 1.000 ricerche mensili medie globali per sanctimoniously, Landry ha dichiarato: “Sanctimoniously è un avverbio che descrive un modo ipocritamente giusto o moraleggiante di agire. In Italiano possiamo tradurlo con ipocritamente".

Petulance, Track #4 - Down Bad

Con oltre 16k ricerche mensili medie globali per “petulance”, Down Bad si posiziona come il terzo testo di Taylor Swift più confuso dell'album. Landry ha dichiarato: “La parola petulance deriva dal termine latino ‘petulantina’ che significa impudenza. Il termine latino deriva da “petulans” che significa sfrontato o insolente. Il termine è entrato nella lingua inglese alla fine del XVI secolo, conservando la sua connotazione di irritabilità e imbronciatura infantile".