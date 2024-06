International Day of Yoga: le celebrazioni a San Pietro in Vincoli

In occasione del decimo anno dall’istituzione dell’International Day of Yoga da parte dell’ONU, celebrato ogni anno il 21 giugno in tutto il mondo, tornano le iniziative dello “Yoga Day” promosse dall’Unione Induista Italiana per valorizzare e promuovere la pratica dello yoga, pilastro della religione induista.

Da Torino, a Savona, da Roma a Milano, in diverse città italiane gli storici templi dell’UII, i parchi, i chiostri di dimore storiche e le piazze saranno i luoghi protagonisti di giornate in cui celebrare e praticare lo Yoga con diverse iniziative a partecipazione gratuita, in programma dal 19 al 23 giugno 2024.

A Torino la giornata si svolgerà a San Pietro in Vincoli:

7:00 | Apertura Yoga Day 2024

Surya Namaskara – Saluto al Sole

13:00 | Pranayama, ascolto e respiro

18:30 | Saluti, introduzione

19:00 | Protocollo comune dello Yoga & Yoga Bimbi

20:00 | Cena conviviale

Porta cibo e bevande, da condividere se vorrai, nello spirito yoga di unione, generare relazioni simpatetiche e di amicizia

20:30 | Canto per Ogni Anima – Armonie Yoga

Concerto musica indiana, reading, performance

a cura di Franco Rivoira & LabPerm