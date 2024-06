Lunedì Croce Rossa Italiana del Piemonte celebra 160 anni di storia e umanità

Le celebrazioni per i 160 anni della Croce Rossa Italiana, organizzate dal Comitato Regionale del Piemonte con la collaborazione di numerosi Comitati del territorio regionale, si terranno lunedì 24 giugno 2024 dalle 09:00 alle 13:00 a Torino, in Piazza Solferino. L’evento, inserito nel calendario delle iniziative previste in città per i festeggiamenti di San Giovanni, è organizzato con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino e Città di Torino.

Nel corso della mattinata la popolazione potrà scoprire le principali attività dell’Associazione, vedere divise e attrezzature storiche e tanto altro. Di seguito le principali attività previste:

● Apertura Ufficiale: la cerimonia di apertura inizierà alle 09:00.

● Dimostrazione di Manovre di Primo Soccorso: dalle 10:00 alle 13:00, verranno effettuate dimostrazioni pratiche di manovre di primo soccorso e mass training, aperte al pubblico.

● Misurazione gratuita della glicemia e della pressione a cura del Corpo delle Infermiere Volontarie.

● Esposizione delle divise storiche del Corpo Militare e delle Infermiere volontarie

● Stand dedicato all’inclusione sociale: presentazione delle attività di supporto antiviolenza, inclusione lavorativa, clownerie e sportelli sociali.

● Stand dedicato alla Gioventù con attività in piazza rivolte a giovani e giovanissimi nell’ambito dell’educazione alla sicurezza stradale, dell’educazione alimentare, e alla prevenzione del rischio alluvione con una speciale escape room.

● Stand dedicato all’ Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi

● Stand dedicato alla diffusione dei Principi e Valori con attività dedicate all’informazione, educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, alla tutela dei beni culturali e alla diffusione dei valori umanitari.

Le parole del Presidente Regionale

"La storia della Croce Rossa Italiana si intreccia con la storia d’Italia: nei momenti belli, nei grandi eventi, nei disastri che hanno interessato la Nazione e le singole realtà del territorio. La ricorrenza dei 160 anni è un’opportunità non solo per ricordare il passato, ma per mostrare come il contributo della CRI si sia evoluto negli anni, e come l’Associazione continua a pianificare strategie ed organizzazione per essere pronta alle sfide future e alle vulnerabilità che nasceranno" ha dichiarato Vittorio Ferrero, Presidente della Croce Rossa Italiana del Piemonte.

Come Partecipare

Invitiamo tutti a unirsi a noi nelle celebrazioni e a sostenere la nostra missione. Per ulteriori informazioni sugli eventi e su come partecipare, visitate il nostro sito web cri.it/piemonte o contattateci a piemonte@cri.it

Informazioni sulla Croce Rossa Italiana

Fondata nel 1864, la Croce Rossa Italiana è parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Con oltre 150 mila volontari, la Croce Rossa Italiana opera per prevenire e alleviare la sofferenza umana, proteggere la vita e la salute, e garantire il rispetto dell'essere umano. In Piemonte, la CRI conta di oltre 94 Comitati e più di 170 sedi in tutto il territorio regionale, con 22.000 volontari a supporto di circa 300.000 persone all’anno.