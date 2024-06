S.O.S. ESTATE

I mesi invernali, come sempre ogni anno, ci hanno messo a dura prova nel fisico e nella nostra immagine. L’arrivo del bel tempo, dalla primavera in poi, ci sveglia, anche qui come sempre ogni anno, e ci fa avere voglia di prenderci cura di noi stessi, del nostro aspetto, della nostra pelle, per sentirci al meglio.

Parte la corsa, certe volte stressante proprio perché fatta all’ultimo, per il recupero della nostra forma fisica, per la voglia di rigenerare la nostra pelle e di alleggerirci di tutti gli stress concentrati durante l’anno lavorativo. E l’estate fa si anche che le cose migliori succedano velocemente, ma cerchiamo di ottenere il più possibile i benefici e limitare al minimo i danni del sole. Riposo, recupero, fare mille cose per scaricarci i mesi invernali.

Ci troviamo con tanta voglia di migliorare, con tanta voglia di positività, ma con poco tempo per prenderci cura di noi stessi. Cerchiamo di non fare da noi, sia per seguire un piano nutrizionale adatto, sia per evitare di prendere improbabili “bibitoni magici”, sia per fare troppo e da soli, che rischia di far ottenere il contrario. L’istinto deve essere quello di affidarsi ad un professionista, sia che parliamo di palestra, sia che parliamo di nutrizione e sia che parliamo di medicina estetica.

Uno specialista qualificato che ci guidi, ci farà anche capire che lo stile di vita è una condizione fondamentale per tutto l’anno e non soltanto per i mesi estivi, ricordiamocelo.

Cerchiamo qui di approfondire quali sono le strategie migliori in preparazione dell’estate, che l’aiuto della medicina estetica intelligente ci può dare.

Chiediamo al Dott. Massimiliano Giuliano, medico estetico con studio a Torino e Milano, nostro punto di riferimento per tutto ciò che compete le varie frontiere delle innovazioni nella medicina estetica e i trattamenti più adatti, in vista dell’estate e delle vacanze.

Partiamo subito con una domanda diretta Dott. Giuliano: quali sono i trattamenti di medicina estetica particolarmente efficaci e popolari durante l’estate?

“Durante l’estate le esigenze delle pazienti cambiano, sia per il sole, per i fine settimana e per le vacanze ormai alle porte. Dobbiamo concentrarci su trattamenti che siano compatibili con le temperature alte, con le attività all’aperto e la voglia di abbronzarsi, ma con la richiesta di mantenere un aspetto giovane e fresco. Tra i migliori trattamenti di medicina estetica particolarmente popolari durante l’estate, metterei la biorivitalizzazione.”

Perchè parte dalla biorivitalizzazione in un programma estivo a breve?

“In primis è un trattamento estetico non invasivo che mira a migliorare l’aspetto della pelle attraverso microiniezioni di sostanze biocompatibili come acido ialuronico, vitamine, minerali e aminoacidi. Così otteniamo una profonda idratazione della pelle, stimoliamo la produzione di collagene e otteniamo una maggiore elasticità cutanea, obiettivo richiesto per donare freschezza al viso.

Il trattamento di biorivitalizzazione richiede una serie di sedute, almeno quattro a cadenza settimanale, per ottenere risultati ottimali. E’ rapido e comporta pochissimo disagio, come lievi rossori o gonfiori che si risolvono in poche ore. Certo è che è importante per almeno una settimana evitare l’esposizione diretta al sole e l’uso di saune o bagni turchi per alcuni giorni.

Come sempre, sia estate che inverno, caldeggio l’uso di creme solari con un alto fattore di protezione, almeno 50, per proteggere la pelle dai raggi UV. Voglio ricordare che l’indice 50 riportato sulle creme, vuol solo dire che la protezione è garantita per 50 minuti e comunque ci si abbronza lo stesso. Altro consiglio è quello di idratarsi tantissimo durante il giorno.”

Il famoso botulino non è un rimedio efficace dell’ultimo minuto per dare un aspetto rilassato?

“Certo! Anzi vorrei ricordare che l’uso della tossina botulinica ha molte applicazioni. La prima che conosciamo tutti e che può aiutare a mantenere un aspetto fresco e rilassato, riducendo la comparsa delle rughe causate dal sole e dall’espressione facciale.

Occorre sempre una consulenza iniziale per capire, nel caso del volto, l’espressività e le dinamiche facciali. L’applicazione della tossina botulinica sul volto deve essere effettuata da professionisti super qualificati. Solo chi conosce l’anatomia dei muscoli mimici, può iniettare il prodotto in modo da dare un aspetto fresco e riposato.

Durante i mesi estivi però, molte persone hanno un aumento della sudorazione talvolta imbarazzante. Le iniezioni di botulino nelle aree come ascelle, mani e piedi, possono ridurre significativamente la sudorazione.

Il trattamento è rapido e relativamente indolore. Dopodiché si esegue il trattamento e i risultati iniziano ad essere visibili nell’arco di una settimana e durano generalmente da tre a sei mesi.

Raccomando sempre, dopo il trattamento, di evitare l’attività fisica intensa per tre giorni e di non massaggiare le aree trattate per almeno ventiquattro ore.

Anche qui è importante proteggere la pelle dal sole utilizzando creme solari ad ampio spettro.

Dott. Giuliano lei mi ha parlato ultimamente di questo laser Fraxel non ablativo che fa parte della medicina rigenerativa.

“Il laser Fraxel non ablativo, che sto usando ultimamente molto, è una tecnologia avanzate che utilizza fasci di luce laser frazionata per trattare i vari problemi della pelle, come macchie solari, cicatrici, rughe e regolarità del tono della pelle. Sono molto contento dell’uso di questo laser perché i risultati sulla rigenerazione della pelle e la produzione di collagene successiva, sono significativi e si vedono nel giro di due sedute. Possiamo ridurre l’aspetto delle macchie solari, migliorare la texture della pelle rendendola più liscia e luminosa, e i risultati, devo confermare, sono duraturi, soprattutto per chi desidera mantenere un aspetto giovane e sano durante l’estate.

La pelle subito dopo il trattamento può apparire leggermente arrossata. E’ essenziale evitare l’esposizione al sole ed applicare regolarmente una crema solare ad ampio spettro.

Il mio motto è che prevenire è meglio che curare. Durante tutto l’anno adottiamo uno stile di vita sano, programmiamo una serie di trattamenti personalizzati sulla propria esigenza, senza correre all’ultimo minuto e stressarci su tutto.

In conclusione sottolineo, che ogni trattamento di medicina estetica per essere efficace e ottimale nei risultati, deve essere eseguito in uno studio medico autorizzato da uno specialista esperto, capace e serio.”