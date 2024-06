La vita magra all'Ortigia Film Festival: il corto girato a Barriera di Milano sarà presentato in anteprima

non nego che il potenziale del film per me ha risuonato subito nel territorio in cui è ambientato, ai margini, come lo spazio sociale che esperiscono le protagoniste. È inoltre un quartiere che conosco bene perché ci lavoro da anni con progetti in rete con molteplici realtà che mettono in atto una vera cultura della comprensione e dell’inclusione: penso al community hub di via Baltea 3, presente anche in una scena del film, o ai Bagni pubblici di via Agliè, realtà amiche e resilienti che sanno costruire un’Italia che guarda al futuro e non al passato. Voglio anche sottolineare che la crew del film è composta in gran parte da donne e in particolare insisto sull’importanza che ricopre la fotografia affidata alla DoP Giulia Scintu, sarda e torinese d’adozione come me. Altrettanto sarda è la coproduttrice, Luciana Dedola, senza la quale questo corto non avrebbe mai visto la luce. Siamo insomma felicissime che questo film sbarchi per la sua anteprima nazionale in un’altra importantissima isola del nostro Paese”.