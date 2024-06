Consiglio metropolitano: Clara Marta succede a Enrico Delmirani

Nella seduta online di martedì 25 giugno il Consiglio metropolitano ha discusso e approvato la Deliberazione con cui si prende atto che l’esponente della Lista civica per il territorio Enrico Delmirani, non essendo più Consigliere comunale a Luserna San Giovanni, è decaduto dalla carica di Consigliere metropolitano. Come ha spiegato il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo illustrando la Deliberazione, a Delmirani è subentrata la prima esclusa nella Lista civica per il territorio, Clara Marta, Consigliera comunale a Chivasso che, al momento dell’elezione del Consiglio metropolitano nel dicembre 2021, aveva riportato la cifra individuale ponderata di 980 voti. La Deliberazione è stata approvata all’unanimità con 11 voti favorevoli.

Sempre oggi il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha convocato per venerdì 19 luglio alle 15 nell’auditorium della sede di corso Inghilterra 7 la Conferenza metropolitana, che avrà all’ordine del giorno il Rendiconto della gestione 2023 e il parere sul Piano Strategico Metropolitano. Sono componenti della Conferenza i Sindaci dei 312 Comuni della Città metropolitana. Ciascun primo cittadino o suo vicesindaco può delegare a partecipare alla Conferenza un componente della Giunta o del Consiglio comunale, in sua sostituzione.