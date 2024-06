Torino chiama Kiev: nasce un'alleanza tra Cna Piemonte e le associazioni di imprese ucraine

CNA Piemonte ha incontrato tre Associazioni datoriali e di impresa ucraine: la Federazione dei Datori di Lavoro dell'Ucraina, l’Associazione delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro dell'Ucraina e la Confederazione dei Datori di Lavoro dell'Ucraina. Le tre organizzazioni stanno partecipando ad un programma di assistenza tecnica, coordinato dagli uffici di Budapest e Kiev dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dal centro Internazionale di Formazione OIL di Torino, per lo sviluppo di nuovi servizi per le imprese in Ucraina. L’obiettivo del programma è aiutare le Associazioni Datoriali di tutto il mondo a diventare la voce rappresentativa ed efficace delle imprese, contribuendo alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile.

L’incontro, si è svolto presso la sede di CNA Piemonte e ha visto i partecipanti confrontarsi sul tema della rappresentanza di interessi e sindacale e la fornitura di servizi che rispondano alle necessità dei soci, al fine di promuovere la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà.

“È stato un incontro cordiale, improntato alla conoscenza reciproca e alla condivisione degli obbiettivi del programma per le Associazioni Datoriali - dice Delio Zanzottera, segretario regionale di Cna Piemonte -. Da sempre Cna Piemonte collabora con altre associazioni, sia Italiane che estere, per diffondere la cultura dell’imprenditorialità e dell’artigianato. Questo programma potrà certamente favorire lo sviluppo della cooperazione tra varie associazioni aiutando il mondo dell’impresa a crescere soprattutto in un periodo caratterizzato da grande instabilità come quello che stiamo vivendo”.