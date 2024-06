Trasloco: fai da te o ditta specializzata

Chi non ha traslocato almeno una volta nel corso della propria vita? Si tratta di un avvenimento che generalmente tutti prima o poi affrontano e che comporta stress e momenti non sempre facilissimi per riuscire a gestire al meglio i vari impegni richiesti. Inoltre, trattandosi di un cambiamento, non sempre viene vissuto in maniera serena o comunque lascia qualche strascico di malessere e tensione.

Quando si deve affrontare un trasloco, la prima cosa a cui pensare e decidere è se organizzarlo da soli in totale autonomia oppure affidare tutto a una ditta specializzata.

Nel secondo caso, per fare una scelta informata e consapevole, puoi sfruttare le ultime tecnologie. Ad esempio, scopri il comparatore Traslochi.it per il tuo trasloco , che non solo mette a disposizione una rete di traslocatori professionali, ma permette anche di richiedere e confrontare più preventivi in pochi semplici click.

Il trasloco fai da te

Tra i motivi per cui alcuni scelgono di fare il trasloco da soli, autonomia, flessibilità e risparmio sono sicuramente ai primi posti. Oltre a poter decidere liberamente le tempistiche e allungare o accorciare i tempi a seconda degli impegni e delle necessità, consente anche di avere pieno controllo sull’imballaggio e il trasporto dei propri beni e di ridurre il rischio di danneggiamenti. Inoltre, garantisce una spesa minore rispetto a investire in una ditta di traslochi professionale, che conta solo il noleggio del veicolo più adatto agli oggetti che vanno spostati.

Di contro, un trasloco fai da te è molto impegnativo e richiede uno sforzo fisico non indifferente per caricare e scaricare gli scatoloni, nonché l’affitto di attrezzatura specifica (oltre al furgone) per riuscire a spostare i mobili più pesanti e ingombranti o ottenere le autorizzazioni in caso occorra bloccare una strada.

Si tratta di un impegno da dover conciliare con le altre attività della vita quotidiana e, per questo motivo, può provocare stress, che aumenta se ci si rende conto di non avere l'esperienza per affrontare eventuali imprevisti che possono sorgere. Infine, in caso di danni o perdite, nessuno rimborserà l’inconveniente, che sarà così a carico personale.

Perché affidarsi ad una ditta di traslochi

L’alternativa al trasloco fai da te è quella di rivolgersi a una ditta specializzata, che generalmente offre un servizio completo comprensivo di imballaggio, carico, trasporto, scarico e spesso anche montaggio.

Si tratta di un'opzione che costa decisamente di più, ma che garantisce tempistiche più rapide, un lavoro professionale, l’assicurazione su eventuali danni o perdite e tutte le competenze necessarie per portare a termine il trasloco nel migliore dei modi. Molte di queste ditte mettono inoltre a disposizione del cliente spazi per depositare mobili, oggetti o documenti importanti qualora la nuova sistemazione non sia del tutto pronta o completata. In più, se il trasloco deve essere effettuato in un condominio, sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per trasportare i beni tra i vari piani.

Si tratta quindi della scelta sicura per un trasloco completo e personalizzato, con tempi ottimizzati e merce assicurata.