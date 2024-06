L'ippodromo di Vinovo regala una notturna speciale, aspettando il passaggio del Tour de France

Trotto e ciclismo, due discipline apparentemente diverse ma che sulla pista dell'Ippodromo di Vinovo viaggiano a braccetto. Nell'estate del 2010 la sfida tra Claudio Chiappucci, l'indimenticabile 'Diablo' del pedale, e Lana del Rio una delle 'Varennine' più forti della storia. E venerdì 28 giugno la magia si ripeterà, perché la Notturna servirà anche ad anticipare la festa per lo storico passaggio da Vinovo del Tour de France con la terza tappa lunedì 1° luglio.

Sette belle corse al via dalle 19.45. La più importante del convegno sarà il Premio Aspettando il Tour de France, con soggetti di buona categoria impegnati sul miglio. Basta guardare i partenti per capirlo: Birba Caf con Andrea Farolfi e Cardoso Dr con Pietro Gubellini possono fare la differenza fin dallo start, seguiti però da Fra i due Carlomagno D’Esi.

Dedicato alla Maglia a Pois, perché tutte le corse della serata avranno nomi legati al Tour, il sottoclou di serata. Favori del pronostico per Eclissi Di Re Dr, allievo di Francesco Di Stefano, reduce da un bellissimo secondo posto sulla pista torinese. Ma Ekarin Baba e Elalla Jet, sono rivali molto temibili.

Riservata ai Gentlemen, alle guide dei cavalli di loro proprietà, la corsa per i “puri”. Nonostante la seconda fila, complice la bella vittoria a Treviso, Danilo Spritz sarà il favorito alla ricerca della seconda vittoria con il suo proprietario Michele Bechis. C'è attesa anche per Du Quoin As, vincitore sulla pista qualche settimana fa e adesso con il suo proprietario Giuseppe Pietrasanta. Molto temibile davanti Singapore con Enrico Colombino.

Sarà attivo per tutta la serata Ristorante HippoBreak, come sempre l’ingresso sarà gratuito oltre che libero.