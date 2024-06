Da stasera riparte a Nichelino l'estate del Punto Verde del centro Grosa

"Torniamo a riabbracciarci insieme al Punto Verde del Centro Grosa" è lo slogan usato dal Comune di Nichelino e dall'assessore agli Eventi e alla Terza età Giorgia Ruggiero per lanciare il via della stagione estiva degli eventi.

Dalla serata di oggi, giovedì 27 giugno, ritorna infatti l'iniziativa estiva gratuita che punta a riunire e intrattenere i cittadini, soprattutto quelli più anziani, nelle sere d'estate di Nichelino. L'evento si apre questa sera con lo spettacolo del gruppo Litte Tony Family, promettendo un inizio all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme, sorridere e chiacchierare. Oltre che ballare, naturalmente.

"Il Punto Verde è stato immaginato anche quest'anno per chi resta solo in città quando la famiglia parte per una vacanza breve o lunga che sia, con il rischio di sentirsi soli. Il Centro Sociale Grosa ha lavorato sodo quest'anno, superando sé stesso per offrire uno spettacolo di grande livello con la sensazione di appartenere ad una grande famiglia", ha spiegato l'assessora Ruggiero.

L'estate in città a Nichelino riprende con 6 spettacoli programmati nei giovedì di luglio e agosto, oltre ad altre attività in calendario. "Non perdetevi questa occasione per godere di serate all'aperto, prendendoci per mano in modo da continuare a essere tutti insieme parte di questa splendida comunità", ha concluso Ruggiero.