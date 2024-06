"A luglio compra meglio": l'iniziativa del Comune di Santena per aiutare il commercio locale

Santena lancia due nuove iniziative a sostegno del commercio locale che dureranno per tutta l’estate. Dopo il successo della campagna "Anche ad agosto compra sul posto" dello scorso anno, l'amministrazione comunale, con il supporto dei commercianti locali, ha deciso di ampliare l'iniziativa anche per il mese di luglio.

"A luglio compra meglio" e "Agosto compra sul posto" saranno le due campagne che animeranno l'estate santenese, promuovendo l'acquisto locale e l'aggregazione sociale.

"A luglio compra meglio" incoraggerà i cittadini a scegliere prodotti e servizi locali. Questa iniziativa mira a rendere luglio un mese vibrante e attivo, dimostrando che anche nel periodo estivo, Santena rimane un centro vivo e accogliente.

"Agosto compra sul posto" seguirà il successo dell'anno precedente, con molti esercizi commerciali che rimarranno aperti per offrire servizi, prodotti e spazi per momenti di aggregazione. Come già avvenuto, alcuni negozianti si renderanno disponibili per consegne a domicilio, comunicando variazioni d’orario e chiusure estive per mantenere i cittadini sempre informati.

«Queste iniziative sono fondamentali per sostenere l'economia locale. Vogliamo che i cittadini sappiano che Santena è sempre attiva e pronta a offrire il meglio anche nei mesi estivi - commenta Silvia Migliore, assessore con deleghe al commercio - Informare correttamente sulle aperture, chiusure e variazioni di orario permette di mantenere una comunità ben informata e di supportare al meglio i nostri commercianti.»

Per agevolare la diffusione delle informazioni, verranno realizzati manifesti dotati di QR-code, affissi in tutta la città. Scansionando il QR-code, i cittadini potranno accedere a un file contenente l'elenco completo delle attività aderenti, con dettagli su orari di apertura e chiusure estive. Inoltre, volantini informativi saranno distribuiti nei locali commerciali con tutti i dettagli e le informazioni necessarie.

«Oltre al supporto al commercio, durante l'estate saranno attivi diversi servizi per la comunità, tra cui la Croce Rossa, Recipromensa e altri servizi di assistenza- aggiunge Alessia Perrone, assessore alle politiche sociali -È importante garantire il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini anche nei mesi estivi. I servizi attivi rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità.».

AVO si occuperà dell’animazione presso la struttura Forchino tutti i giovedì pomeriggio di luglio e agosto, proponendo una merenda con gelato. Il Centro d’Aiuto alla Vita offrirà il servizio di consegna abiti, alimenti e assistenza per famiglie con bambini piccoli il martedì e giovedì dalle 18 alle 19, con una pausa nel mese di agosto e ripresa il 27 agosto. La Caritas fornirà un servizio di consegna indumenti e aiuto con alimenti di lunga scadenza, ed è disponibile a intervenire anche in altre situazioni particolari di aiuto. La Croce Rossa sarà attiva con il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio per tutto il mese di luglio e agosto. Reciproca Mensa si occuperà della consegna dei pasti il lunedì e venerdì, e il mercoledì della Cassetta Settimanale del Fresco.

«L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare attivamente alle iniziative 'A luglio compra meglio' e 'agosto compra sul posto' per continuare a supportare e valorizzare il commercio locale di Santena» conclude Roberto Ghio, sindaco della città.