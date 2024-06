Oltre 30 appuntamenti, ad Alba, per la festa dei 30 anni di Burattinarte

Avete mai immaginato di assistere a uno spettacolo teatrale racchiuso in uno scrigno? E a realizzare voi stessi dei super pupazzi giganti, da presentare in una coloratissima parata? O di partecipare attivamente a uno spettacolo che in realtà è una enorme, agguerritissima battaglia con i cuscini?

Le proposte organizzate da Burattinarte per la grande festa di compleanno – 30 anni sono un traguardo non banale per un festival – sono tali e tante da far girare la testa

Ad orientarci saranno i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno: «Per festeggiare questi 30 anni, abbiamo organizzato un festival urbano con tanti tipi diversi di divertimento. Ci saranno i giochi di piazza e rompicapo come quelli di Guixot de 8, che troverete tutti i giorni, dalle 18 alle 21 nel Cortile della Maddalena. Ci saranno i laboratori di Pu-pazzo mondo, insieme agli artisti del Teatro del Corvo, che hanno a lungo lavorato con i Bread & Puppet Theatree ci aiuteranno a creare dei mega pupazzi che grandi e piccini potranno portare in parata per essere assoluti protagonisti dell’evento. E poi avremo moltissimi spettacoli, suddivisi in 4 filoni: da palco, alternativi, per gli adulti e itineranti».

Giri e Conterno proseguono, chiarendo: «Per i grandi spettacoli da palco, questa sera, sabato 29 giugno, alle 21.30, nel Cortile della Maddalena, Carles Cañellas, decano dei marionettisti catalani e fondatore di Rocamora teatre porterà in scena uno straordinario spettacolo di marionette a filo intitolato Solista. Per scaldare il pubblico, alle 21, in piazza Duomo, ci sarà la spassosissima Nuova Battaglia con i Cuscini della compagnia Il Melarancio. Domani, domenica 30 giugno alle 21 torneremo ad applaudire i burattini a guanto in baracca della compagnia Nasinsù impegnata in Crepi l’avarizia».

Vivacissimo anche il programma degli spettacoli alternativi, come quelli negli scrigni dei Lambe Lambe. I Direttori artistici del Festival anticipano: «Nella giornata di oggi, sabato 29 tra le 11 e le 12 e poi tra le 18 e le 23, lungo via Pertinace, troveremo i Lambe Langhe: sei piccoli scrigni di meraviglia, le cui radici affondano nelle favelas brasiliane. Sei forzieri, contenenti minuscole macchine sceniche, personaggi fantastici e luci in miniatura, sveleranno storie brevi ma sempre magiche e coinvolgenti. Per conoscerle basterà scrutare attraverso uno spioncino e immergersi nel loro universo minuto e sorprendente».

Dopo la prima avvenuta venerdì, domenica alle 18, a parco Tanaro, ci sarà un’altra replica del teatro in natura La meravigliosa trama, uno spettacolo di narrazione che è una produzione diretta del festival, curata dai Direttori artistici, con la regia dell’argentina Sasa Guadalupe.

Sfatando il pregiudizio che il teatro di figura è “roba da bambini”, Burattinarte ha messo in calendario due autentici capolavori per adulti. Dopo il successo di Piccoli suicidi, della compagnia spagnola Rocamora teatre, questa sera, sabato 29 giugno, alle 22.45 nel cortile della Maddalena Giacomo Occhi in Scoppiati racconterà con ironia la storia concreta e surreale di un palloncino gonfio d’amore.

E poi nel pomeriggio e nella serata di sabato 29, nelle vie del centro di Alba, ci si potrà imbattere in un curiosissimo personaggio: Fausto Barile, che riunisce dentro di sé centomila storie e un incredibile mondo interiore. Alcuni potranno anche incontrare la Vedova, ovvero Madame Miseria, consorte del compianto fu Turo. Scambiare una parola con lei sarà come giocare a scacchi con il destino: nessuno sa cosa avrà in serbo, potrebbe essere una battuta fulminante, una linguaccia, uno scherzo o una carezza gentile.

Claudio Giri e Consuelo Conterno sottolineano: «In questi 30 anni di Burattinarte abbiamo portato in Città 789 spettacoli, 180 compagnie di cui 82 straniere, sempre pluripremiate. Per celebrare questi 30 anni di vita, di amicizie e di lavoro, abbiamo voluto dare vita a un autentico festival di teatro urbano, in cui si affollino emozioni e risate, poesie e battute, riflessioni profonde e goliardate di strada. Vogliamo dire innanzitutto grazie alla Città di Alba e alle botteghe di via Pertinace, che si sono resi disponibili ad allestire le vetrine a tema per celebrare il valore teatro di figura. Inoltre, vorremmo ringraziare Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Banca d'Alba, Comune di Bra, Comune di Guarene, Comune di Grinzane Cavour, Comune di Novello, Comune di Piobesi d'Alba, Comune di Murazzano, Comune di Castagnito, Circolo Cinema Vekkio, Associazione Anforianus e Comune di Santa Vittoria d'Alba, Comitato Quartiere Scaparoni, Associazione Nel Viale, Ottica Sipario. E, ancora, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per il patrocinio, e Radio Alba per la media partnership».

I laboratori, i giochi e gli spettacoli di Burattinarte saranno tutti gratuiti e ad accesso libero

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno sotto l’Ala del Mercato in piazza Prunotto.