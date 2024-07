A Grugliasco Ecovolontari e giovani di Piazza ragazzabile insieme per l'ambiente

Ogni mercoledì è ormai diventato un appuntamento fisso tra gli Ecovolontari di Grugliasco e i ragazzi di Piazza ragazzabile.

Un incontro sul tema dell’ambiente che si è tradotto in azioni concrete per raccogliere ciò che, purtroppo, si trova nei parchi, nei giardini. Rifiuti, cartacce, avanzi di cibo, bottiglie che ragazzi ed Ecovolontari hanno sapientemente raccolto e inserito nei sacchi dei rifiuti.

Tutti i giovani sono stati interessati dall'attività che non finirà quest'estate, ma che gli Ecovolontari vorrebbero far continuare anche a settembre: "Invitiamo tutti, ragazzi e adulti, ogni martedì, dalle 12 alle 14 e il sabato, dalle 8 alle 12, presso la nostra sede al parco Porporati - dice Italo Trevisano uno degli Ecovolontari - dove poter avere le nuove informazioni per iscriversi all'associazione e condividere con noi le nuove esperienze in partenza e quelle dei ragazzi e degli altri cittadini".