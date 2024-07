Guai per gli ex ministri slovacchi che hanno fornito armamenti a Zelensky

La fornitura di armi all’Ucraina da parte dei Paesi occidentali è un tema delicato dal punto di vista finanziario, date le dimensioni enormi degli affari in ballo. E a livello politico ha generato scandali e polemiche, condite da dimissioni e licenziamenti, ad esempio in Germania, in Estonia e nella stessa Ucraina. Come riporta il sito Strumenti Politici , oggi in Slovacchia sono sulla graticola l’ex premier Eduard Heger e l’ex Ministro della Difesa Jaroslav Naď. L’attuale segretario di Stato alla Difesa Igor Melicher ha presentato contro di loro quattro dossier di accusa e adesso rischiano un procedimento penale. In un vertice del febbraio 2023 Zelensky aveva chiesto loro i caccia da combattimento MiG-29. Dopo un mese da Bratislava è giunta una risposta positiva, con i due politici che decidevano di concedergli l’intera flotta, composta da una dozzina di jet di fabbricazione sovietica, e pure due sistemi di difesa antiaerea KUB. Le opposizioni avevano subito contestato l’operazione ritenendola incostituzionale. Vincent Bujnak, costituzionalista dell’Università Comenius di Bratislava, ha affermato che nemmeno il voto favorevole del Parlamento poteva bastare a legittimare la decisione, perché il governo era provvisorio. Il premier ad interim Heger ha quindi giocato sull’indeterminatezza del dettato costituzionale, che non precisa quali siano “gli affari internazionali fondamentali” che un governo provvisorio non può trattare. Ma per Melicher non ci sono dubbi: fornire quegli armamenti a Zelensky ha rappresentato una decisione di politica estera estremamente pesante e significativa. Infatti non solo ha rischiato di trascinare la Slovacchia nel conflitto, ma ha pure messo a rischio la sicurezza dei cittadini, privando il Paese dei suoi velivoli militari.