RFI e Trenitalia in II commissione, PD: "Ritardi, disservizi e cantieri in attesa di partire".

"Il ritardo dell'aggiudicazione dei lavori per le stazioni Dora e Zappata, le criticità presentate da SFM5, il bisogno di un collegamento rapido tra le stazioni di Porta nuova e Porta Susa, nonchè i lavori in corso per un potenziamento della tratta alta velocità Torino Milano e più in generale il piano investimenti e di interventi sul passante e sul servizio ferroviario di Torino, ci preoccupano.

"Oggi la Commissione regionale Trasporti ha audito Trenitalia e RFI su disservizi e progettualità. La gara per la realizzazione delle nuove stazioni Dora e Zappata, annullata per una irregolarità formale dell’unica proposta presentata, andrà nuovamente bandita e i tempi si allungheranno tanto. Ritardi e disservizi sulle linee SFM, regionali e interregionali mettono in difficoltà il nodo metropolitano, essenziale per la mobilità locale di studenti e pendolari, ma anche per lo sviluppo economico della nostra regione.

"Tutta la rete piemontese dovrà essere adeguata alle nuove norme di sicurezza con il sistema tecnologico ERTMS e questo comporterà disagi e necessità di adeguamenti, che devono essere programmati per tempi e condivisi a più riprese con i territori. Il primo intervento sta per partire sulla tratta Pinerolo-Torino Lingotto che sarà sospesa dal 15 giugno al 14 settembre. E non è ammissibile, ad esempio, che intere valli come la Val Pellice non abbiano la garanzia di una coincidenza tra i bus che scendono dalla valle e le navette sostitutive del treno in partenza da Pinerolo. La gestione dell’interruzione del servizio su questa tratta è un test per tutte le altre.

"Trenitalia faccia di più per limitare il disagio derivante dalla temporanea interruzione del servizio ferroviario, che deve rappresentare il fiore all’occhiello per una Regione e la modalità più efficiente per spostarsi, non l’ultima spiaggia per chi non ha altre alternative”.

Lo dichiarano Nadia Conticelli (PD), vicepresidente II Commissione Trasporti del Consiglio Regionale e i consiglieri regionali PD Alberto Avetta e Monica Canalis