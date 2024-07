10 anni di The Goodness Factory: la festa con Open Machine all'Off Topic

Il 4 luglio 2014 nasceva The Goodness Factory. Dieci anni dopo, in una data iconica e sinonimo di indipendenza, la factory ripercorre la sua storia tra musica, progettazione culturale, comunicazione, produzione, management artistico e formazione. The Goodness Factory celebra giovedì 4 luglio alle 19 la sua prima decade con un grande ‘10 YEARS PARTY - MAI STATY TANTO FRESCHY' all'Off Topic.

Ad aprire la grande festa sarà OPEN MACHINE. Non una jam, ma molto di più: uno "studio di registrazione" live e un happening, una performance inedita, l'occasione per vivere dal vivo i meccanismi della produzione musicale e veder nascere sinergie fra gli artisti e le artiste che si esibiscono.

Il tutto non avviene su un palco, ma direttamente in mezzo al pubblico che assiste alla performance, interagisce, contribuendo alla sperimentazione musicale, immerso in un autentico momento di creazione artistica. Il format ideato dal Maestro Vittorio Cosma e prodotto fin dai suoi esordi da The Goodness Factory in questi anni è stato esportato un po' ovunque: Gallerie d'Italia di Milano e Torino, Triennale Milano, il Lazzaretto, Sanremo, Teatro Romando di Brescia e tanti altri luoghi coinvolgendo nomi come Motta, Venerus, Whitemary, Jeremiah Fraites of “The Lumineers”, Daniela Pas e altri protagonistə della scena musicale italiana.

Il party prosegue sempre a OFF TOPIC in cui Goodness è da sempre di casa, con il dj set Black Music ed Electro a cura di Indro Montanello e Pedro Faylla.

In occasione dell’evento le due menti fondatrici Annarita Masullo e Daniele Citriniti racconteranno questi primi 10 anni e quelli che verranno ancora, nell’ambito della scena culturale torinese e nazionale.

Fra i suoi progetti The Goodness Factory ha co-fondato OFF TOPIC, hub culturale della Città di Torino. Organizza, produce e comunica festival come _resetfestival e Mind The Gap, produce MEMISSIMA e tanti eventi culturali. Negli anni The Goodness Factory ha collaborato con realtà come Biennale di Venezia, Vevo, Disaronno, Gallerie d'Italia, Reggia di Venaria, Teatro Regio di Torino, Triennale Milano e molte altre. Cura il management di Eugenio in Via di Gioia e Andrea Laszlo De Simone e lavora su diverse progettualità del maestro Vittorio Cosma e dell’artista Max Magaldi.