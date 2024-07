TO-Horror Fantastic Film Fest: la catastrofe ecologica è il tema della 24esima edizione tra

Dalla fantascienza post-atomica all’eco-vengeance, dal survival thriller al dramma apocalittico. Antropocene Now! è il tema portante della ventiquattresima edizione del TO-Horror Fantastic Film Fest, il festival internazionale di cinema e cultura del fantastico che si tiene a Torino dal 22 al 27 ottobre 2024, con proiezioni al Cinema Massimo di via Verdi, incontri al Blah Blah Club di Via Po e al Circolo dei Lettori di via Bogino.