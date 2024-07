Brandizzo, (quasi) un anno dopo: al via la vertenza nazionale dei lavoratori delle manutenzioni

A meno di un anno da Brandizzo, a pochi mesi dalle stragi di Firenze, Bologna, Palermo, con una media di un incidente mortale ogni 20 giorni nelle manutenzioni edili, la Fillea Cgil insieme alla Cgil, hanno deciso di rilanciare le ragioni di una grande vertenza di settore per lo sviluppo e per i lavoratori del Paese.

Lo faranno a partire dalla grande assemblea nazionale di lavoratori e delegati che si terrà venerdì 5 Luglio a Vercelli (presso Vercelli fiere, strada vecchia per Olcenengo) alla presenza del segretario generale della Fillea, Alessandro Genovesi e del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. All’evento interverranno: la segretaria nazionale della Cgil, Francesca Re David, il segretario generale Massimo Cogliandro, Fillea Cgil Torino-Piemonte e Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte.

Per la Fillea occorre estendere alle grandi committenze nazionali e alle grandi aziende municipalizzate quanto ottenuto con diverse stazioni appaltanti pubbliche a livello locale e che, non a caso, riguardano sia i lavori per le nuove opere, sia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: il protocollo per i lavori del Giubileo a Roma, il protocollo sottoscritto con il comune di Bologna, il protocollo per la ricostruzione di Ischia e quelli in molti comuni della Romagna.

E ancora, la lotta al sotto inquadramento, applicando e rafforzando quanto previsto dai CCNL edili, il rafforzamento del ruolo e del potere dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza territoriali (Rlst) e degli stessi lavoratori, attraverso maggiori risorse economiche e tecnologiche e con la possibilità di assemblee anche dove non ci sono Rsu, con un controllo reale sui troppi Rls di comodo.

Nella piattaforma per il rinnovo dei CCNL edili la Fillea punta a ricomporre, con la forza e la partecipazione dei lavoratori, quello che subappalti a cascata e deresponsabilizzazione dei committenti hanno frantumato.

In questa direzione vanno anche le richieste per tutele reali, giusto inquadramento e assicurazione per i lavoratori chiamati a fare i preposti, così come la rivendicazione di professionalizzare di più i tecnici di cantiere. I lavori inizieranno alle ore 10.30 e termineranno verso le 13.30.