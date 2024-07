FARClimate: all'Orto Boschetto arriva il progetto agricolo contro la crisi climatica

A Torino arriva il progetto FARClimate.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Rete ONG, Fiësca Verd e Fuori di Palazzo e fa parte di un programma finanziato dall'Unione Europea per contrastare la crisi climatica mediante la trasformazione dei principali settori economici, tra cui l’agricoltura, con un focus sugli orti comunitari della Città di Torino.

L'evento si terrà giovedì 11 luglio dalle ore 17 presso l’Orto Boschetto (Agrobarriera), in via Petrella 28. Sarà un'occasione unica per partecipare al laboratorio pratico “L’orto che vorrei” e per dialogare con i rappresentanti e i volontari di altri orti comunitari torinesi, tra cui Orto Boschetto e Orto Lidl (ReTe ONG), Fattoria del Bunker (Fiësca Verd) e St'Orto Urbano (Fuori di Palazzo).

Per info e registrazione: https://www.eventbrite.com/e/lorto-che-vorrei-presentazione-del-progetto-farclimate-tickets-933124920757?aff=oddtdtcreator