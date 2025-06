Pianezza vince "La Dama dei Castelli del Piemonte" 2025

Il Comune di Pianezza ha vinto il concorso regionale della “Dama dei Castelli del Piemonte” grazie al portamento e all’eleganza dell’abito della sua Dama Rebecca Marino, 18 anni, che ha interpretato il personaggio storico della figlia dei Marchesi Simiana. Rebecca aveva partecipato alle selezioni provinciali di Miss Italia che si sono svolte domenica 21 giugno a Pianezza e in quell’occasione ha vinto la fascia di “Miss Dama dei Castelli di Pianezza”. Ora si è aggiudicata anche il titolo regionale tra tutte le Dame che hanno partecipato al concorso.

La seconda classificata alla “Dama dei Castelli del Piemonte” è stata Ilaria Valetti che ha interpretato la Duchessa Bona di Berry per il Comune di Avigliana, mentre la terza classificata è Alessia Maggi del Gruppo Storico Conte Verde di Rivoli che ha rappresentato la Contessa Bona di Borbone.

Alla manifestazione “La Dama dei Castelli del Piemonte” hanno partecipato oltre 150 figuranti tra Marchesi, Duchi, Contesse, Cavalieri e Principesse che hanno fatto rivivere, a Pianezza, la magica atmosfera dei tempi antichi. Alla manifestazione hanno preso parte i Gruppi Storici con i sindaci e le autorità istituzionali dei Comuni di Pianezza, Avigliana, Venaria Reale, Rivoli, Susa, Collegno, Rivalta, Caselette, Leinì, Nichelino, Carmagnola, Candiolo e Gassino.

«La Dama dei Castelli è una manifestazione di notevole rilievo storico, culturale e turistico, che può essere inserita tra gli eventi storici più importanti della nostra regione – spiega il Sindaco di Pianezza Antonio Castello –. È l’unico concorso di questo genere che avviene in Piemonte e siamo orgogliosi che questo importante evento, che riunisce tanti appassionati di rievocazioni storiche, appartenga soltanto alla nostra cittadina».

L’evento è stato organizzato dal Comune di Pianezza insieme alla Proloco, con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte. «La manifestazione è destinata ai Comuni piemontesi che hanno un castello nel proprio patrimonio artistico e culturale – precisa il vicesindaco e Assessore alla Cultura di Pianezza Riccardo Gentile –. Possono partecipare a questo suggestivo e originale concorso le Dame dei Castelli provenienti dai paesi di tutto il territorio regionale».

«Anche quest’anno la manifestazione ha avuto un grande successo – spiega la presidente della Proloco di Pianezza Rosanna Fassino –. È una manifestazione di prestigio regionale che unisce tradizione, eleganza, ricerca storica e promozione del territorio».

Molto suggestivo è stato il Corteo con tutti i Gruppi Storici e le Dame dei Castelli che hanno attraversato le vie del centro di Pianezza, per raggiungere lo splendido scenario del Santuario di San Pancrazio. Qui è stato presentato al pubblico e ai cittadini di Pianezza il nuovo stendardo del Palio di Sëmna-Sal, evento che si terrà a Pianezza domenica 21 settembre, e sono state presentate le nuove figure ufficiali del Sëmna-Sal e di Maria Bricca, che rappresentano la tradizione storica del Palio.

Nel sagrato del Santuario di San Pancrazio le Dame hanno sfilato una ad una con i loro preziosi abiti d’epoca: la giuria doveva votare non solo la bellezza della Dama, ma anche il portamento e l’eleganza del costume storico. La vincitrice del Comune di Pianezza ha ottenuto in premio una preziosa corona che dovrà custodire per tutto il 2025 e consegnarla alla Dama dei Castelli che verrà eletta nel 2026.

È stato molto apprezzato dal pubblico lo spettacolo di Sand Art realizzato dall’artista Stefania Bruno, che ha partecipato alle finali della trasmissione “Tu si que vales” su Canale 5, ma anche ad altre trasmissioni come “Ballando con le stelle”, “I soliti Ignoti”, Telethon o Mediterraneo sui canali Rai. Attraverso le immagini create con la sabbia su uno schermo gigante, Stefania Bruno, con la voce narrante di Vincenzo Bruno, ha raccontato, in maniera suggestiva ed emozionante, la storia di Pianezza ricreando con le sue abili mani le immagini dei principali monumenti pianezzesi.

Per la Valle di Susa e la cintura Ovest di Torino hanno partecipato alla manifestazione: il gruppo storico del Palio di Pianezza, il gruppo storico Contea di Collegno, il gruppo del Conte Verde di Rivoli, il gruppo storico della Proloco di Susa, il gruppo del Conte Rosso di Avigliana, i Conti Orsini di Rivalta, il gruppo dei Conti Cays di Caselette e la Corte Reale di Venaria.