F1 Il film, pellicola adrenalinica capace di coinvolgere il pubblico

TITOLO: F1 - Il film

TITOLO ORIGINALE: F1: the Movie

ANNO DI DISTRIBUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: Warner Bros.

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

GENERE: azione, drammatico, sportivo

REGIA: Joseph Kosinski

CAST: Brad Pitt, Damson Idris, Callie Cooke, Javier Bardem, Kerry Condon, Kim Bodnia, Shea Whigham, Tobias Menzies, Sarah Niles, Joseph Balderrama, Samson Kayo, Will Buxton, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oscar Piastri, Estaban Ocon, Pierre Gasly, Vallteri Bottas.

DURATA: 155 minuti

TRAMA

Un film sul mondo della Formula 1, con protagonista Brad Pitt nelle vesti di un vecchio pilota che decide di ritornare a gareggiare, affiancato da Dasmon Idris nella parte del suo giovane compagno di squadra all'APXGP, una piccola scuderia che si ritrova a lottare con i team più grandi.

RECENSIONE

Sono bloccata.

L'attesissimo film sulla Formula 1, con protagonista Brad Pitt, è finalmente uscito nelle sale cinematografiche italiane. Diretto da Joseph Kosinski, il regista dello spettacolare Top Gun: Maverick, che aveva come protagonista un'altra grande stella di Hollywood come Tom Cruise, F1-Il film racconta questo sport altrettanto spettacolare, narrando le vicende di una scuderia fittizia, che nella realtà appunto non esiste.

La pellicola è stata girata nel 2023 e le riprese sono state effettuate durante i reali gran premi di Monza, Silverstone e di Abu Dhabi, dando così un maggiore realismo alle scene d'azione sportiva, che sono state appunto girate nei vari circuiti. Il film vuole conquistare sia il pubblico maggiormente appassionato di Formula 1 che quello ordinario, che si gode l'adrenalina di queste sequenze. Ci riesce perché al cinema non si erano mai viste riprese così fedeli di gare di Formula 1 e l'attenzione al dettaglio è quasi maniacale.

Nel lungometraggio appaiono reali piloti come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. L'unica pecca della trama è la costruzione del rapporto tra Sonny, il pilota interpretato da Brad Pitt, e Joshua, il giovane pilota interpretato da Damson Idris, personaggio secondario e stereotipato che non riesce mai davvero a farsi antagonista degno del nostro Brad Pitt, cowboy senza macchia e senza paura.

Con F1-Il film Joseph Kosinski conferma il suo talento nel realizzare su commissione film altamente spettacolari, qualità che avevamo già potuto notare nel seguito di Top Gun, realizzando qui una pellicola sportiva che coinvolgerà sicuramente il pubblico non dando molta importanza alla trama ma concentrandosi di più sull'azione e l'intrattenimento.

Voto: 3,5/5