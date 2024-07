L'AI negli studi professionali: opportunità, sfide e prospettive future

Le opportunità della digitalizzazione per i professionisti

Attualmente, il 70% degli studi professionali in Italia ha iniziato ad approcciarsi alle soluzioni di AI per aumentare l’efficienza e la produttività della propria giornata lavorativa. È quanto emerge dalla recente ricerca di mercato “i” di TeamSystem in collaborazione con

Nonostante ci siano differenze sui tempi e i modi di attivazione, l’80% degli intervistati si dimostra fiducioso negli output generati dall’AI, un dato che evidenzia la crescente consapevolezza del settore rispetto al valore strategico di queste tecnologie.

Che si tratti di contenuti o l’automazione di compiti di routine, le AI permettono agli studi professionali di automatizzare processi ripetitivi e di gestire enormi quantità di dati in modo più efficiente, liberando tempo prezioso per attività di maggiore valore, come la consulenza strategica e la progettazione di servizi innovativi. Stando allo studio, l'atteggiamento positivo verso l'innovazione tecnologica è supportato anche dal crescente utilizzo del Cloud e delle soluzioni plug&play che, come le AI, permettono di ridurre i tempi dedicati a attività a basso valore aggiunto.

Aprirsi quindi alle possibilità dell’innovazione digitale, non è solo una risposta alle esigenze interne degli studi, ma anche un modo per rimanere competitivi in un mercato sempre più alla ricerca di tempestività ed efficienza.

AI e digitalizzazione: le sfide del settore da affrontare

Nonostante i chiari benefici, l'adozione dell'AI a livello professionale non è priva di sfide. Per quanto riguarda gli investimenti, l’all’impegno annuale globale, nettamente indietro rispetto USA e Cina.

Inoltre, le questioni legate alla tutela della privacy e la sicurezza dei dati oggi risultano essere le principali fonti di preoccupazione tra chi utilizza le tecnologie AI per il proprio lavoro. Per superare questo scoglio, è essenziale seguire le politiche di sicurezza informatica e affidarsi ai giusti partner per formarsi e applicare le migliori soluzioni digitali per sviluppare il proprio business senza metterlo al repentaglio di minacce virtuali.

Le prospettive future per le nuove tecnologie digitali negli studi professionali

Guardando al futuro, le prospettive per l'Intelligenza Artificiale negli studi professionali appaiono molto promettenti. Tuttavia, per cogliere appieno queste opportunità, sarà essenziale che il settore degli studi professionali in Italia continui a investire in ricerca e collaborazione tra diversi attori del mercato per l’adozione di best practices. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile affrontare le sfide future e capitalizzare pienamente sui vantaggi offerti dall'Intelligenza Artificiale.

In questo senso, il ruolo delle realtà attive nell’ambito della digitalizzazione delle imprese si dimostrerà sempre più cruciale. TeamSystem, tra i promotori dello studio, da anni è leader nell’ambito della trasformazione digitale dell’intera supply-chain, attraverso una serie di tecnologie innovative – basate anche sull’IA – per i processi gestionali, l’e-commerce, la marketing automation e il settore Fintech.