Sanremo Summer Symphony, sabato sera l'omaggio a Vittorio De Scalzi con i ragazzi di Area Sanremo (Foto e video)

Onore ed onere. I ragazzi di Area Sanremo sono pronti a omaggiare Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista, compositore e fondatore dei New Trolls, una delle band che, dal rock progressivo al pop, ha dominato la scena musicale italiana tra gli anni ’70 e ’80, per la seconda serata della Sanremo Summer Symphony, rassegna musicale frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, il Comune di Sanremo e gli operatori del turismo.

Rassegna che si è aperta con il sold out per Tony Hadley con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Concerto che ha stregato il pubblico dell’Auditorium Franco Alfano che quindi si prepara a riaccendersi sabato 13 luglio per il concerto “Omaggio a Vittorio De Scalzi”.

Un concerto dedicato al grande artista genovese, innamorato di Sanremo che diceva: "Qui la musica si sente nell’aria". E proprio a Sanremo si è tenuto il 14 luglio 2022 il suo ultimo indimenticabile “Concerto Grosso”: L’Auditorium quella sera d’estate era al completo, il pubblico in piedi, gli applausi che non finivano mai. È stato questo il suo ultimo saluto in musica, nella città che amava e che lo amava.

Meno di due settimane dopo, il giorno della sua scomparsa, sul suo profilo Facebook era apparso questo messaggio: “Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘quella carezza della sera’… lui vi ascolterà.”

Da questo invito è nata l’idea della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, insieme al Comune di Sanremo di realizzare ogni anno all'Auditorium Alfano un omaggio capace di far lavorare e suonare gli artisti che con lui hanno condiviso parte del percorso insieme a giovani interpreti. Un modo per far conoscere le canzoni di De Scalzi anche alle nuove generazioni e rendere omaggio alla generosità e all’attenzione con la quale De Scalzi si è sempre avvicinato ai giovani artisti.

Proprio come è accaduto molti anni fa il M° Roberto Izzo dirigerà anche quest’anno la serata e racconta: “Ho conosciuto Vittorio quando avevo 28 anni. Mi ha sentito suonare, gli è piaciuto il mio stile, ha creduto in me prima come violinista e poi come direttore. Con lui abbiamo girato tutto il mondo. Devo tanto a Vittorio e mi fa molto piacere aver curato questo concerto che darà spazio a giovani artisti che potranno farsi conoscere e misurarsi con la sua musica”.

“Lo scorso anno il programma aveva previsto l'interpretazione di sei giovani artisti di Area Sanremo dei brani più celebri di Vittorio De Scalzi… “Quella carezza della sera”, “Miniera”, “Aldebaran”, “Signore, io sono Irish”, “L’onda che bagna lo scoglio” e “Quelle navi”...” - spiega il M° Izzo - “Quello di quest’anno sarà un nuovo viaggio nella musica di Vittorio e una serata per ricordare e scoprire aspetti inediti con le indimenticabili canzoni scritte per Anna Oxa e Ornella Vanoni, ma anche le collaborazioni con Mogol, Umberto Bindi, Renato Zero, Fabrizio De André e la sua esperienza da solista oltre a quella con i New Trolls”.

Tra le giovani interpreti che la scorsa estate hanno partecipato alla serata “Omaggio a Vittorio De Scalzi” va ricordata Sarah Toscano (finalista di Area Sanremo 2022 e vincitrice della Targa De Scalzi) che nel corso dell’ultimo anno ha conquistato la vittoria ad Amici 2023 e che ricorda sempre con grande affetto il suo legame con Area Sanremo e quella serata.

I giovani artisti provenienti dal percorso di Area Sanremo 2023 che quest’anno si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e gli straordinari musicisti con in quali Vittorio De Scalzi ha lavorato, saranno: Gaia Gorla Neggia (cantautrice biellese meglio conosciuta con il nome d’arte “Ansia”), Anita Guarino (cantante nata a Roma, classe 1999), Serena Ionta, in arte Serepocaiontas (cantante e ukulelista italiana, nata a Latina nel 1994), Luca Mengoni, in arte Lumen (giovane artista milanese impegnato dal busking alla produzione musicale), Fabio Rodelli, in arte Roadelli (artista nato a Roma nel 2001).