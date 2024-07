La Direzione regionale INPS Piemonte incontra a Castellinaldo i lavoratori di Giesse Logistica

Prosegue il ciclo di incontri di cultura previdenziale intrapreso dall’INPS con le Aziende.

Lo scorso 9 luglio, presso lo stabilimento industriale di Giesse Logistica S.p.A , azienda specializzata nella produzione di macchine e strutture quali porte rapide, tendostrutture amovibili e pedane di carico, con sede a Castellinaldo d’Alba, la Direzione regionale del Piemonte ha tenuto un incontro formativo/informativo con una rappresentanza di dipendenti dell’Azienda.

Durante la giornata, molto partecipata, sono stati illustrati i principali prodotti previdenziali erogati dall’Istituto, tra i quali le prestazioni a sostegno della famiglia e della genitorialità e i requisiti di accesso pensionistico.

Giulio Valsania, amministratore delegato della Giesse Logistica, ha affermato:

“Ringrazio l’INPS che in grande stile ha accolto la nostra richiesta. La nostra realtà tiene particolarmente alla formazione e all’aggiornamento dei dipendenti, credendo fortemente in questi momenti di condivisione”

Il Direttore regionale Filippo Bonanni nel suo intervento ha dichiarato:

“Un momento di vera bellezza essere qui, in un capannone la cui produzione oggi è rimasta ferma per noi, a dimostrazione di grande attenzione dell’Azienda nei confronti dei suoi dipendenti. L’INPS c'è sempre, attraversa la storia del Paese rapportandosi con tutte le generazioni per l’intero arco della vita. Siamo qui per diffondere la cultura previdenziale in modo semplice, illustrando i servizi erogati quotidianamente dal nostro Istituto. Questi incontri ci rafforzano nella convinzione che un Inps sempre più aperto al Territorio contribuisca a migliorare la vita dei cittadini e generi Valore Pubblico”.