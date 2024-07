Burattinarte prosegue con tre giorni coloratissimi e due compagnie strabilianti

Risate e riflessioni delicate, sentimenti profondi e scherzi leggeri. Burattinarte è maestra nell’unire il meglio dell’arte teatrale e in questa terza settimana di luglio sorprende con gli artisti della Compagnia franco-ispanica Pelele, che si esibiranno con due spettacoli a Guarene e Santa Vittoria, e con i simpaticissimi burattini di Daniela Castiglione.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici di Burattinarte, commentano: «Il calendario di questa trentesima edizione prosegue ricco e colorato. Siamo molto felici di accogliere gli artisti della Compagnia Pelele, che presenteranno il 17 e il 19 luglio due spettacoli acclamati in tutta Europa, e di ospitare il 20 luglio la talentuosa Daniela Castiglione, che presenterà uno spettacolo nuovo e molto divertente».

Mercoledì 17 luglio, alle 21.30, nel cortile del municipio di Guarene, gli artisti francesi e spagnoli della Compagnia Pelele presenteranno La muerte de Don Cristobal.

«In scena ci saranno le classiche marionette, la tecnica teatrale adottata sarà quella caratteristica del teatro di figura, ma l’estetica sarà quella dei cartoni animati», precisano Giri e Conterno, che continuano descrivendo la trama: «Don Cristobal, un personaggio avido, brutto, cattivo e senza scrupoli, vive esclusivamente per incrementare la sua già considerevole fortuna. Tuttavia, il suo servitore, povero, geloso e ancora più brutto, escogita mille stratagemmi per ucciderlo, smembrarlo e impadronirsi finalmente della sua immensa ricchezza».

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà nella Chiesa della SS. Annunziata.



Venerdì 19 luglio, alle 21.30, l'anfiteatro dell’Annunziata a Santa Vittoria ospiterà un altro capolavoro della Compagnia Pelele, acclamato in Europa e in Sud America. «È la prima volta che, in Italia, abbiamo l’occasione di ammirare Pendiente de un hilo. È uno spettacolo originalissimo e memorabile, che si distingue per la straordinaria qualità delle marionette a filo e per la tecnica di manipolazione», affermano i Direttori artistici, che continuano: «Verremo rapiti dalla magia del circo, da emozionanti performance acrobatiche, numeri di funamboli e incredibili prove di coraggio. Il pubblico incontrerà il clown Pipo, i cosacchi della Puszta, il funambolo e il trapezista, il direttore di circo e un musicista pazzo. Li vedremo sfidare le leggi dell'equilibrio, con loro acrobazie e divertirsi in numerose situazioni comiche».

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà nella Confraternita di San Francesco.

I Direttori artistici di Burattinarte non nascondono la soddisfazione di ospitare la Compagnia Pelele: «La compagnia è stata fondata nel 1996 a Tolosa da Paz Tatay, eccellente artista spagnola, che aveva già una grande esperienza di tour per il mondo con la sua prima compagnia, Le marionette del Matadero, fondata nel 1988 insieme a Luis Montoto. Paz Tatay non è solo una straordinaria interprete e regista, ma anche una bravissima artigiana, capace di costruire burattini a guanto e marionette a filo di incredibile bellezza e potenza espressiva. Ad affiancare Paz nella compagnia fin dal 2009 c’è la burattinaia Marie de Nazelle, mentre il musicista Christophe Sabatiè collabora con Pelele già dal 2007, creando partiture su misura per arricchire la trama di un commento musicale drammatizzato. Il risultato è un team eccezionale, che darà vita a due spettacoli superbi, con diversi piani di lettura, molto divertenti per i bambini e al contempo interessanti e profondi per gli adulti: assolutamente da non perdere!».

Sabato 20 luglio alle 21.30, Borgata Scaparoni di Alba accoglierà una vera chicca artistica: Il mostro Mangiacolori di Daniela Castiglione, che Giri e Conterno presentano così: « Artista completa, che inventa e scrive i suoi spettacoli, disegna e crea i suoi burattini, Daniela Castiglione è una delle poche burattinaie soliste attive in Italia Lo spettacolo, rivolto ai più piccoli ma non solo, racconta la storia di un mondo divenuto improvvisamente senza colori a causa di un mostro tremendo e un po’ tonto. Riuscirà il bambino Ciccicocò con il suo gatto magico a riportare tutto alla normalità? Certamente avrà bisogno dell’aiuto del pubblico per far tornare a risplendere tutto il Creato».

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel salone del Collettivo Scaparun.