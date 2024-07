Un evento straordinario: il Boston Brass Quintet in concerto a Fossano

Giovedì 18 luglio, l'Auditorium Calvino-Paglieri di Fossano ospiterà una serata imperdibile per tutti gli appassionati di musica: il concerto del Boston Brass Quintet, uno dei più rinomati gruppi di ottoni degli Stati Uniti. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21.00. Questa sarà l'unica data in Italia del gruppo, un'occasione unica per ascoltare dal vivo un ensemble che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con le sue esibizioni.

Dal 1986, i Boston Brass si sono distinti per la creazione di esperienze musicali uniche, caratterizzate da colorati arrangiamenti classici, ardenti standard jazz e il meglio del repertorio originale per ottoni. Il loro approccio innovativo e la capacità di superare l'oceano della formalità classica li rendono amati sia dai frequentatori abituali dei concerti sia dai nuovi arrivati. Il quintetto ha eseguito concerti in tutti i 50 stati americani e in oltre 30 paesi, regalando momenti di grande musica e divertimento sfrenato.

L'educazione musicale è al centro dell'identità dei Boston Brass, che continuano a condurre sessioni didattiche in tutto il mondo, comprese masterclass e residenze, collaborando con istituzioni di ogni livello, dal liceo locale ai più prestigiosi conservatori di musica. Recentemente, hanno tenuto tour nelle principali scuole di musica cinesi a Shanghai, Chengdu e Guangzhou, e hanno lavorato con il Royal Northern College of Music di Manchester, la Musashino Academia Musicae di Tokyo, la Yong Siew Tow di Singapore e la Mahidol University di Bangkok.

L'ultimo album del quintetto, "Blues for Sam" (2022), presenta un mix di arrangiamenti classici e jazz, accanto a vecchi brani preferiti, ed è dedicato al defunto Sam Pilafian. Altri lavori discografici del gruppo includono "Simple Gifts" (2018), "Reminiscing" (2016) e "Rewired" (2015). Tra i progetti in corso, spicca l'esecuzione della nuova composizione di Gordon Goodwin, "Perplexing Times", commissionata insieme a un consorzio di ensemble di fiati e presentata in anteprima il 13 settembre 2022 alla Challey School of Music della North Dakota State University.

Il quintetto è composto da musicisti di eccezionale talento:

José Sibaja , tromba - noto per la sua abilità artistica, umorismo e personalità. Ha una carriera che spazia dalla Miami Symphony alla tournée mondiale con Ricky Martin.

, tromba - noto per la sua abilità artistica, umorismo e personalità. Ha una carriera che spazia dalla Miami Symphony alla tournée mondiale con Ricky Martin. Jeff Conner , tromba - unico membro originale, che ha fondato il gruppo e ha guidato la sua ascesa nel panorama della musica da camera.

, tromba - unico membro originale, che ha fondato il gruppo e ha guidato la sua ascesa nel panorama della musica da camera. Chris Castellanos , corno - con una carriera ricca di collaborazioni prestigiose e spettacoli a Las Vegas.

, corno - con una carriera ricca di collaborazioni prestigiose e spettacoli a Las Vegas. Domingo Pagliuca , trombone - vincitore di un Latin Grammy Award e figura di spicco in America Latina.

, trombone - vincitore di un Latin Grammy Award e figura di spicco in America Latina. William Russell, tuba - nuovo membro del gruppo, con una vasta esperienza concertistica e didattica.

Il Boston Brass è un Yamaha Performing Group e si esibisce esclusivamente su strumenti Yamaha, utilizzando bocchini di Pickett Brass.

Non perdete questa straordinaria occasione di assistere a un concerto che promette di essere un'esperienza indimenticabile, capace di incantare il pubblico con la sua maestria musicale e il suo coinvolgente entusiasmo.

Vi aspettiamo giovedì 18 luglio presso l'Auditorium Calvino Paglieri di Fossano.

