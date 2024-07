Volete diventare papà? Mettetevi a dieta

Circa un mese fa è apparso un articolo sulla rivista “Focus” su come una dieta errata dei papà lasci traccia negli spermatozoi. In pratica un regime alimentare ricco di grassi produce un’alterazione dei mitocondri degli spermatozoi, facilitando di conseguenza l’insorgere di malattie metaboliche anche nella prole.

In base ad uno studio pubblicato su “Nature”, gli spermatozoi registrano le abitudini alimentari scorrette degli aspiranti papà sotto forma di stress aumentato nei mitocondri, che sono le centrali energetiche delle cellule.

Queste alterazioni facilitano l’occorrenza di malattie metaboliche, come per esempio il diabete, nei figli.

Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ha sempre più evidenziato l’importanza delle abitudini alimentari e dello stile di vita non solo per se stessi, ma anche per la salute delle generazioni future.

Come sapete, tradizionalmente si è sempre puntato maggiormente sulla salute materna e sulle abitudini alimentari nella gravidanza.

Oggi, come dimostra questo articolo di “Focus” (Elisabetta Intini – 23/06/2024) anche la dieta e lo stile di vita dei padri prima del concepimento, possono avere un impatto significativo sulla salute dei loro figli. Esiste un legame tra l’alimentazione scorretta dei padri e la comparsa di alterazioni nel metabolismo dei figli.

Ne parliamo con il Dott. Marco Zanetti, biologo nutrizionista, con diverse pubblicazioni nel campo della micro nutrizione per la performance atletica, per la longevità intesa come raggiungimento di un sano invecchiamento in buona forma fisica.

Dott. Zanetti, da biologo qual’è, ha scritto ultimamente sull’impatto significativo delle abitudini alimentari paterne sulla salute dei figli. Vogliamo delineare la situazione partendo dalla biologia della riproduzione maschile?

“Gli spermatozoi sono le cellule riproduttive maschili e la loro formazione avviene nei testicoli attraverso un processo chiamato spermatogenesi. Questo processo inizia durante la pubertà e continua per tutta la vita dell'uomo. La spermatogenesi è un processo complesso che coinvolge la divisione cellulare e la maturazione delle cellule germinali primitive in spermatozoi maturi”.

E qual’è il ruolo dei mitocondri?

“I mitocondri sono organelli microscopici presenti in grande quantità all’interno delle cellule. Sono noti come le "centrali energetiche" della cellula. Esse producono l'energia necessaria per le funzioni cellulari attraverso la respirazione cellulare. Negli spermatozoi, i mitocondri sono cruciali per la motilità e la vitalità delle cellule spermatiche poiché forniscono l’energia necessaria per il movimento della coda dello spermatozoo. I mitocondri hanno un proprio DNA, indipendente dal DNA nel nucleo della cellula. Questo DNA mitocondriale è tipicamente ereditato dalle madri alla prole. Gli studi degli ultimi anni hanno però dimostrato che anche i padri hanno un ruolo fondamentale, anche se indiretto, sull’imprinting genetico dei mitocondri e quindi sul metabolismo energetico dei loro figli”.

Perché Dott. Zanetti parla di stress ossidativo?

“Uno dei fattori chiave che influenzano la salute degli spermatozoi è lo stress ossidativo, un processo che comporta l'accumulo di specie reattive dell' ossigeno (ROS - radicali liberi) che possono danneggiare le cellule. Lo stress ossidativo può derivare da vari fattori, tra cui una dieta povera, l'esposizione a tossine ambientali e uno stile di vita malsano. Il danno ossidativo ai mitocondri degli spermatozoi può compromettere la loro funzionalità e ridurre la fertilità maschile”.

In che modo la dieta scorretta può provocare situazione di stress mitocondriale?

“Una dieta scorretta negli uomini può causare un aumento dello stress nei mitocondri degli spermatozoi. Questo stress mitocondriale può derivare da un eccessivo consumo di cibi ricchi di grassi saturi, zuccheri raffinati, alimenti processati e alcol. Tali abitudini alimentari possono portare all' accumulo di ROS (radicali liberi) nei mitocondri, causando danni ossidativi e compromettendo la funzionalità degli spermatozoi.

In particolare una dieta non corretta fa si che gli spermatozoi siano più ricchi di frammenti corti di RNA. E così cosa succede? Che questi frammenti possano funzionare appunto da interruttori regolatori del genoma. Quanto più la dieta del padre è sana, minore sarà il rischio che i figli sviluppino obesità come il diabete in futuro”.

Dott. Zanetti cosa implica tutto questo per la salute dei figli?

“L'aumento dello stress mitocondriale negli spermatozoi può avere implicazioni significative per la salute dei figli. I mitocondri sono ereditati quasi esclusivamente dalla madre, ma la qualità degli spermatozoi paterni può influenzare lo sviluppo embrionale e la salute a lungo termine dei bambini. Ad esempio, studi sugli animali hanno mostrato che una dieta paterna scorretta può portare a difetti nel metabolismo dei lipidi e aumentare il rischio di obesità e diabete nei figli”.

Come possiamo porci in modo positivo attraverso la prevenzione e interventi per migliorare le abitudini alimentari, con particolare attenzione al concepimento?

“Per ridurre il rischio di danni ai mitocondri degli spermatozoi e migliorare la salute dei figli, è fondamentale che gli uomini adottino abitudini alimentari sane prima del concepimento. Una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani può aiutare a ridurre lo stress ossidativo e migliorare la qualità degli spermatozoi. Inoltre, l'uso di integratori alimentari contenenti antiossidanti può essere utile per proteggere i mitocondri dagli effetti dannosi dello stress ossidativo. Vitamine come la vitamina C, la vitamina E e minerali come il selenio hanno dimostrato di avere effetti benefici sulla salute degli spermatozoi”.

Anche in questo campo lei ci parla di uno stile di vita sano. Questa regola vale non solo per chi desidera vivere a lungo e bene, ma anche per concepire dei figli sani fin dalla nascita.

“Gli scienziati hanno osservato un legame tra un alto indice di massa corporea (IMC) del padre, quindi sovrappeso al momento del concepimento e una salute metabolica peggiore nel nascituro. Se siamo in forma aiutiamo anche la futura prole. Questo studio mette in luce l'importanza di una dieta sana non solo per il benessere individuale, ma anche per la salute delle future generazioni. La dieta quindi non deve essere carente, ma neppure errata e malsana e meglio se le condizioni fisiche siano fitness.

Sono cose semplici che da sempre dico e diciamo, ma ci vanno le prove per sostenerle in modo più proficuo e metterle davanti agli stolti che non accettano il logico. Tutto quello che è stato scritto qui, sottolinea solo che l’assistenza sanitaria preventiva per gli uomini che desiderano diventare padri, dovrebbe essere più sottolineata attraverso programmi che sensibilizzino la coppia, soprattutto per quanto riguarda la dieta prima del concepimento”.