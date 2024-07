ImbarKino: domenica al Valentino va in scena il Cinema nel prato

La settima arte è di nuovo protagonista dell’estate torinese al Parco del Valentino. ImbarKino – il Cinema nel prato torna per la sua sesta edizione con sei imperdibili appuntamenti tutte le domeniche alle ore 21.00, dal 7 luglio all’11 agosto, davanti al locale Imbarchino. Sei pellicole d’autore (tre italiane e tre internazionali) selezionate da Davide Oberto, storico curatore delle sezioni “Documentari” e “Italiana.corti” al Torino Film Festival.

Domenica 21 luglio sarà proiettato Smoke Sauna – i segreti della Sorellanza (2023), diretto da Anna Hints al suo film d’esordio. La regista riesce a costruire un safe space cinematografico in una “sauna a fumo” tipica della tradizione estone. In quella sauna, protette dal fumo e accettandosi indifese, nude grazie al calore alcune donne si raccontano, si liberano di fantasmi e di violenze, si ricaricano grazie a un rito taumaturgico e ancestrale. Vincitore dell’European Film Awards come miglior documentario