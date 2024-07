Opera di Torino: il concerto Sentire l'amore di Mirael

Domani sabato 20 Luglio 2024 alle ore 21 nella casa natale della Venerabile FLORA MANFRINATI fondatrice dell’OPERA di TORINO si terrà il CONCERTO “SENTIRE L’AMORE” della cantautrice ferrarese MIRAEL nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del suo compleanno. L’evento sarà seguito in diretta a Torino dalle Educatrici dell’Opera fondata da Flora Manfrinati (1906-1954) e si terrà a Mottatonda Nuova di Gherardi.

MIRAEL è cantautrice e docente di canto moderno e jazz diplomata all’Accademia Superiore di Canto di Verona con la direzione di Karine Mensah, giudice del programma Amici nel 2009, e una tesi sulla didattica vocale con intervista al M° Antonio Juvarra, uno dei migliori docenti di tecnica vocale del panorama lirico internazionale.

Secondo l’artista ”Ci sono corde dell'anima che solo la musica può toccare, vuoti che solo l'Amore può riempire" . Corde che suonano generi diversi tipici dello stile eclettico di MIRAEL che ama comporre dal pop al blues, dall'orchestra ai suoni elettronici, dal reggae al reggaeton per condurre il pubblico a distendersi nel bello e tornare a ballare.

Una serata con brani tratti dall’album “Sentire l’Amore” (Suonamidite Mixstudio). Un viaggio dell’anima alla ricerca dell’Amore, realizzato in collaborazione con l’Associazione Suonamidite Onlus dopo anni di volontariato dell’artista tra tossicodipendenti e ragazze nella prostituzione. Un evento da non perdere per ballare con il corpo e con il cuore nel ricordo di Flora Manfrinati, la cui vita ha brillato di amore per gli altri.

Per info: www.mirael.it