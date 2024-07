Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso: doppio appuntamento con il disegno dal vivo con Urban Sketchers e Francesca Moscardo

Domenica 28 luglio è in programma un doppio appuntamento alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

Alle 14.30 arrivano gli Urban Sketchers, la community di disegnatori (illustratori, grafici, architetti, in generale amanti del disegno e dell’arte) che si ritrova per disegnare dal vivo. L’intento è quello di innalzare il valore artistico, narrativo ed educativo del disegno sul posto: si disegna all’aperto o al chiuso, con tecniche differenti portatili (acquerello, matite e biro), rigorosamente sul momento e sul posto. Proprio come un cahier de voyage, i disegni raccontano la storia di quello che accade intorno, sono una documentazione di tempo e spazio che rappresentano realmente ciò che si osserva.

Alle 17 l’appuntamento è con Fuoco Sacro, la rassegna di incontri su storie, libri e arte, dove il “fuoco sacro”, male degli ardenti di antoniana memoria, diventa la volontà creativa artistica. Protagonista la “nanabianca” Francesca Moscardo, ideatrice del progetto di genealogia domestica sullo studio e la memoria degli antenati che parlerà di antenati, vecchie fotografie e aneddoti di famiglia. Sant’Antonio di Ranverso, per gli abitanti della zona, ha costituito per moltissimi anni e generazioni il luogo della celebrazione dei riti, battesimi ma soprattutto matrimoni. Gli scatti di quelle giornate costituiscono un patrimonio importante per la memoria di Ranverso.

Per info: www.ordinemauriziano.it